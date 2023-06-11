Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

11 июня, 23:26

Джокович вернется на первое место в рейтинге АТР после победы на «Ролан Гаррос»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович вернется на первую строчку рейтинга ATP после победы на «Ролан Гаррос».

Он сместит испанца Карлоса Алькараса. Также Джокович обойдет россиянина Даниила Медведева, который станет третьим. Норвежский теннисист Каспер Рууд, уступивший Джоковичу в финале «Ролан Гаррос» (6:7 (1:7), 3:6, 5:7), останется на четвертом месте.

Джокович — рекордсмен по числу недель, проведенных на первом месте в мировом рейтинге (387).

Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Каспер Рууд
Новак Джокович
1
0
Читайте также
Мировое фигурное катание теряет миллионы. Но это не связано с дисквалификацией России
Пуговка из «Папиных дочек» занималась фигурным катанием и нашла будущего жениха на льду
Сапер ВС РФ отметил недостаток подготовки боевиков ВСУ
Появилось видео последствий падения БПЛА в Калужской области
МЧС спасло более 1,7 тыс. человек после прорыва дамбы на Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Котов вышел в 1/4 финала «челленджера» в Хайльбронне
Новости
RSS RSS
Все новости