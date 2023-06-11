Джокович вернется на первое место в рейтинге АТР после победы на «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович вернется на первую строчку рейтинга ATP после победы на «Ролан Гаррос».

Он сместит испанца Карлоса Алькараса. Также Джокович обойдет россиянина Даниила Медведева, который станет третьим. Норвежский теннисист Каспер Рууд, уступивший Джоковичу в финале «Ролан Гаррос» (6:7 (1:7), 3:6, 5:7), останется на четвертом месте.

Джокович — рекордсмен по числу недель, проведенных на первом месте в мировом рейтинге (387).