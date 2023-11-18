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Рублев во время последнего матча в году: «Я не хочу в него играть. Я ненавижу этот теннис»

Алина Савинова
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Россиянин Андрей Рублев во время матча против немца Александра Зверева на Итоговом турнире в Турине заявил, что ненавидит теннис.

«Я не хочу в него играть. Я ненавижу этот теннис», — сказал спортсмен, уступая сопернику во втором сете 3:4.

Рублев проиграл Звереву со счетом 4:6, 4:6. Этот матч стал заключительным для 26-летнего российского теннисиста на турнире и в сезоне-2023. Он занял итоговое четвертое место в красной группе, не сумев одержать ни одной победы.

За участие в групповом раунде Итогового турнира АТР 2023 года Рублев получит 325 500 долларов призовых.

Теннис
Андрей Рублев
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