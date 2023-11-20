Стаббс: «Джокович еще раз доказал, почему он величайший игрок всех времен, но Янник тоже должен гордиться собой»

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде и экс-тренер американки Серены Уильямс Ренне Стаббс похвалила сербского теннисиста Новака Джоковича и итальянца Янника Синнера за их выступления на Итоговом турнире АТР.

«Новак еще раз доказал, почему он величайший игрок всех времен. Он завершил год в статусе первой ракетки мира, завоевал 3 турнира «Большого шлема», а также свой 7-й титул на Итоговых турнирах ATP. Невероятно. Какая неделя также для Янника. Он должен гордиться собой, и это будет огромным показателем его уверенности в следующем году. Поздравляю обоих», — написала Стаббс в соцсетях.

Джокович стал победителем Итогового турнира АТР-2023, обыграв в финальном матче Синнера со счетом 6:3, 6:3. Сербский теннисист выиграл соревнование в рекордный седьмой раз. Также он повторил достижение Роджера Федерера по титулам на харде, завоевав свой 71-й титул ATP на этом покрытии.