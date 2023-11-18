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Зверев: «Победы над Алькарасом и Рублевым дают мне большую надежду»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над Андреем Рублевым (6:4, 6:4) на Итоговом турнире ATP. Он завершил 2023 год с 55 победами и 7-м местом в рейтинге.

«Я должен оглянуться на прошедшую неделю с позитивом. Я победил Алькараса и победил Рублева. После травмы, которую я получил, приезд на турнир из восьми лучших игроков мира и победы в двух матчах дают мне большую надежду. На следующий год я так же мотивирован, как и раньше», — цитирует пресс-служба ATP Зверева.

26-летний немец не смог выйти в плей-офф Итогового турнира ATP, заняв третье место в красной группе с результатом 2-1.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Андрей Рублев
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