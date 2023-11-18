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Стало известно, сколько призовых Рублев получит за групповой турнир ATP Finals 2023

Алина Савинова
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Российский теннисист Андрей Рублев завершил групповой раунд Итогового турнира ATP в Турине.

В заключительном матче 26-летний россиянин в двух сетах уступил немцу Александру Звереву (4:6, 4:6).

За участие в групповом этапе Итогового турнира АТР 2023 года Рублев получит 325 500 долларов. Ему не будет начислено бонусов, так как теннисист не смог выиграть ни один из трех матчей в рамках соревнования. Рублев занял итоговое четвертое место в красной группе.

Теннис
Андрей Рублев
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