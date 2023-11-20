Красич: «Джокович в очередной раз доказал, что является лучшим теннисистом в истории»

Бывший футболист ЦСКА и сборной Сербии Милош Красич высказался о победе сербского теннисиста Новака Джоковича в Итоговом турнире АТР.

«Конечно, я слежу за Новаком Джоковичем, он в очередной раз доказал, что является величайшим теннисистом в истории. Он уже так много лет играет на высочайшем уровне и продолжает оставаться на вершине. Для Сербии это, безусловно, спортсмен номер один, за него болеют миллионы, наверное, благодаря ему многие хотят заниматься спортом», — приводит ТАСС слова Красича.

36-летний сербский теннисист стал победителем Итогового турнира АТР-2023, обыграв в финальном матче итальянца Янника Синнера (6:3, 6:3). Джокович выиграл соревнование в рекордный седьмой раз. Также серб повторил достижение Роджера Федерера по титулам на харде, завоевав свой 71-й титул ATP на этом покрытии.