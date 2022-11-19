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Сегодня, 14:12

Джокович — о трясущихся руках в матче с Медведевым: «Не считаю нужным этим делиться»

Джокович рассказал, почему у него тряслись руки в матче с Медведевым
Анна Горшкова
Корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович высказался о физических проблемах, с которыми столкнулся на Итоговом турнире ATP в матче против Даниила Медведева (6:3, 6:7 (7:5), 7:6 (7:2)).

После проигранного второго сета Джокович тяжело дышал, а руки спортсмена тряслись.

«Я не хочу вдаваться в подробности, потому что не считаю нужным здесь этим делиться. Зачем? Я не хочу рассказывать соперникам, что именно испытываю. У всех бывают такие дни, когда им тяжелее физически. У меня такой был во время матча Медведевым.

Я проработаю все возможное с физиотерапевтом, с самим собой, с командой, чтобы лучше отдохнуть и восстановиться. У меня есть неизменные элементы режима. Я знаю, что нужно делать. Уже было много случаев, когда мне удавалось очень быстро восстановиться. Надеюсь, получится и теперь», — приводит слова Джоковича сайт ATP.

Джокович выиграл все три матча группового этапа и обеспечил себе место в полуфинале Итогового турнира ATP, где встретится с американцем Тэйлором Фритцем.

Источник: ATP
Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
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