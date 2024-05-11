Зверев — о завершении карьеры Тима: «Я теряю одного из лучших своих друзей»

Пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал решение австрийца Доминика Тима завершить спортивную карьеру по окончании сезона.

«Я теряю одного из лучших своих друзей в туре. Доминик — один из величайших чемпионов, которых мы сейчас имеем. Он был одним из немногих, кто обыгрывал всю «Большую тройку», — приводит слова Зверева Eurosport.de.

30-летний спортсмен подчеркнул, что к этому решению его подтолкнула хроническая травма запястья.

На данный момент Тим занимает 117-е место в рейтинге ATP. Австриец становился победителем US Open-2020, а также доходил до финалов Australian Open (2020) и «Роллан Гаррос» (2018, 2019). Всего в своей карьере теннисист завоевал 17 титулов в одиночном разряде.