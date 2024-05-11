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Зверев — о завершении карьеры Тима: «Я теряю одного из лучших своих друзей»

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Пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал решение австрийца Доминика Тима завершить спортивную карьеру по окончании сезона.

«Я теряю одного из лучших своих друзей в туре. Доминик — один из величайших чемпионов, которых мы сейчас имеем. Он был одним из немногих, кто обыгрывал всю «Большую тройку», — приводит слова Зверева Eurosport.de.

30-летний спортсмен подчеркнул, что к этому решению его подтолкнула хроническая травма запястья.

На данный момент Тим занимает 117-е место в рейтинге ATP. Австриец становился победителем US Open-2020, а также доходил до финалов Australian Open (2020) и «Роллан Гаррос» (2018, 2019). Всего в своей карьере теннисист завоевал 17 титулов в одиночном разряде.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Доминик Тим
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