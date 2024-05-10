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Сегодня, 22:28

Джокович не смог сдержать смех после того, как у Муте зазвонил будильник во время матча

Руслан Минаев
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У француза Корентена Муте зазвонил будильник во время матча с сербом Новаком Джоковичем во втором круге «мастерса» в Риме.

Сначала Муте не понял, откуда доносится звук и решил продолжить игру. Но судья сказал ему, что звук исходит из его сумки. После этого Муте подбежал и сделал вид, что берет трубку, чем вызвал смех Джоковича.

Первая ракетка мира победил в двух сетах 6:3, 6:1 и вышел в третий круг, где сыграет с чилийцем Алехандро Табило.

Теннис
Новак Джокович
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Джокович вышел в третий круг «мастерса» в Риме

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