Джокович не смог сдержать смех после того, как у Муте зазвонил будильник во время матча

У француза Корентена Муте зазвонил будильник во время матча с сербом Новаком Джоковичем во втором круге «мастерса» в Риме.

Сначала Муте не понял, откуда доносится звук и решил продолжить игру. Но судья сказал ему, что звук исходит из его сумки. После этого Муте подбежал и сделал вид, что берет трубку, чем вызвал смех Джоковича.

Первая ракетка мира победил в двух сетах 6:3, 6:1 и вышел в третий круг, где сыграет с чилийцем Алехандро Табило.