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Сегодня, 12:06

Чесноков считает, что у Рублева хорошие шансы выйти в финал Итогового турнира ATP

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился ожиданиями от предстоящего матча Итогового турнира ATP между россиянином Андреем Рублевым и норвежцем Каспером Руудом.

«Рублев играл достаточно часто против Рууда, и Андрей проиграл всего одну встречу. Рууд играет за счет того, что везде бегает, все достает и пытается навязать свою игру. По идее, Рууд для Рублева удобный противник, ему сложнее играть с Джоковичем, Циципасом или Медведевым. Рууд в этом году играл в финалах турниров Большого шлема, но мне кажется, что у Рублева будут очень хорошие шансы выйти в финал», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

25-летний россиянин обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 3:6, 6:3, 6:2. Благодаря этой победе Рублев со второго места вышел в полуфинал турнира, где сыграет с Руудом.

Источник: https://tass.ru/sport/16375011
Теннис
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
Каспер Рууд
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