Чесноков считает, что у Рублева хорошие шансы выйти в финал Итогового турнира ATP

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился ожиданиями от предстоящего матча Итогового турнира ATP между россиянином Андреем Рублевым и норвежцем Каспером Руудом.

«Рублев играл достаточно часто против Рууда, и Андрей проиграл всего одну встречу. Рууд играет за счет того, что везде бегает, все достает и пытается навязать свою игру. По идее, Рууд для Рублева удобный противник, ему сложнее играть с Джоковичем, Циципасом или Медведевым. Рууд в этом году играл в финалах турниров Большого шлема, но мне кажется, что у Рублева будут очень хорошие шансы выйти в финал», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

25-летний россиянин обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 3:6, 6:3, 6:2. Благодаря этой победе Рублев со второго места вышел в полуфинал турнира, где сыграет с Руудом.