Рублев не согласен с тем, что обыграл Циципаса за счет немногих инструментов, которыми он обладает

Российский теннисист Андрей Рублев отреагировал на слова грека Стефаноса Циципаса, который заявил, что россиянин обыграл его на Итоговом турнире в Турине только за счет немногих инструментов, которыми он обладает.

«Я не знаю, мало у меня инструментов или нет. Если мы будем делать удар за ударом, думаю, что его удар слева лучше моего, но удар справа — нет. Скоростная подача также не лучше моей. Очевидно, что он лучший игрок, потому что у него более высокий рейтинг, и он добился отличных результатов. Но я не думаю, что победил его за счет небольшого количества инструментов. Если вы возьмете наш любой другой матч, то увидите, что в каждом из них у нас была серьезная борьба. В этом году я дважды проиграл ему в трех сетах, а теперь обыграл его», — приводит Reuters слова седьмой ракетки мира.

Напомним, что Рублев одержал победу над Циципасом в своем третьем матче группового этапа Итогового турнира ATP со счетом 3:6, 6:3, 6:2.

В полуфинале турнира, который пройдет сегодня, 19 ноября, 25-летний россиянин сыграет с Каспером Руудом из Норвегии.