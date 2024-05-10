Источник: у Джоковича небольшое кровотечение, его состояние не вызывает опасений

Стало известно состояние серба Новака Джоковича после попадания бутылкой по голове на турнире серии ATP 1000 в Риме.

«Джокович получил травму головы с небольшим кровотечением. Его доставили в медицинский центр для оказания помощи и он почувствовал легкую тошноту, но с ним все в порядке, и его состояние не вызывает серьезных опасений. Судя по всему, бутылка в серба попала непреднамеренно — она выпала из рюкзака человека, который наклонился, чтобы взять у него автограф», — цитирует Sportmediaset представителя организаторов турнира в Риме.

Инцидент произошел после матча второго круга против француза Корентена Муте (6:3, 6:1). Первая ракетка мира подошел к болельщикам, чтобы раздать автографы, после чего ему в голову попала бутылка, брошенная с трибун.

Теннисист лег на землю, схватившись за голову. Через некоторое время ему помогли уйти в подтрибунное помещение.