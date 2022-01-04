Медведев и Сафиуллин победили австралийцев Пирса и Сэвилла на ATP Cup

Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин обыграли австралийцев Джона Пирса и Люка Сэвилла на ATP Cup.

Медведев и Сафиуллин одержали победу в трех сетах.

Благодаря этой победе сборная России выиграла матч у Австралии со счетом 3:0. До этого в одиночном разряде Сафиуллин оказался сильнее Джеймса Дакворта, а Медведев выиграл у Алекса Де Минаура.

В заключительном матче группового турнира в ночь с 5 на 6 января сборная России встретится с командой Италии.

Сидней (Австралия)

ATP Cup

Призовой фонд 10 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Группа B

Россия — Австралия — 3:0

Роман Сафиуллин — Джеймс Дакуорт — 7:6 (8:6), 6:4

Даниил Медведев — Алекс Де Минаур — 6:4, 6:2

Даниил Медведев/Роман Сафиуллин — Джон Пирс/Люк Сэвилл — 7:6 (9:7), 3:6, 10:6