Медведев и Сафиуллин победили австралийцев Пирса и Сэвилла на ATP Cup
15:47
Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин обыграли австралийцев Джона Пирса и Люка Сэвилла на ATP Cup.
Медведев и Сафиуллин одержали победу в трех сетах.
Благодаря этой победе сборная России выиграла матч у Австралии со счетом 3:0. До этого в одиночном разряде Сафиуллин оказался сильнее Джеймса Дакворта, а Медведев выиграл у Алекса Де Минаура.
В заключительном матче группового турнира в ночь с 5 на 6 января сборная России встретится с командой Италии.
Сидней (Австралия)
ATP Cup
Призовой фонд 10 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Группа B
Россия — Австралия — 3:0
Роман Сафиуллин — Джеймс Дакуорт — 7:6 (8:6), 6:4
Даниил Медведев — Алекс Де Минаур — 6:4, 6:2
Даниил Медведев/Роман Сафиуллин — Джон Пирс/Люк Сэвилл — 7:6 (9:7), 3:6, 10:6
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