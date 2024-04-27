Хачанов пробился в третий круг «мастерса» в Мадриде
Россиянин Карен Хачанов победил испанца Роберто Баутиста-Агута во втором круге турнира серии ATP 1000 в Мадриде — 3:6, 6:3, 7:5.
Матч длился 2 часа 29 минут. Хачанов сделал за игру 8 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 2 брейк-пойнтов. У Баутиста-Агута — 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 из 4 реализованных брейк-пойнтов.
Соперником Хачанова в третьем круге станет победитель матча Николас Харри (Чили, 22) — Флавио Коболли (Италия).
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 16) — Роберто Баутиста Агут (Испания, LL) — 3:6, 6:3, 7:5
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