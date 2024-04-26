Руне вышел в третий круг «мастерса» в Мадриде
Датчанин Хольгер Руне вышел в третий круг турнира серии ATP 1000 в Мадриде.
Теннисист обыграл аргентинца Мариано Навоне со счетом 5:7, 7:6 (7:2), 6:4. Матч длился три часа.
Соперником Руне в третьем круге станет победитель встречи Таллон Грикспур (Нидерланды, 24) — Таро Даниэль (Япония).
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Хольгер Руне (Дания, 11) — Мариано Навоне (Аргентина) — 5:7, 7:6 (7:2), 6:4
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