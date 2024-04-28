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Янчук: «Рублев может претендовать на победу на турнире в Мадриде»

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук выразил мнение, что Андрей Рублев может стать победителем турнира в Мадриде.

В воскресенье, 28 апреля, 26-летний спортсмен сыграет с представителем Испании Алехандро Давидовичем-Фокиной в матче 3-го круга соревнований.

«Андрей — ударный теннисист, очень темповой и яркий, поэтому хочется, чтобы он уже начал играть в свою силу и возвращался к своей лучшей форме. Мне кажется, что он в своих лучших кондициях может претендовать на победы в такого рода турнирах, как «Мастерс» в Мадриде. На Больших шлемах ему пока, конечно, не удавалось пройти дальше четвертьфинала, но в моем понимании, по уровню Андрей спокойно может доходить до полуфинала», — цитирует Янчука Legalbet.

На данный момент Рублев занимает 8-е место в рейтинге ATP.

Источник: Legalbet
Теннис
Андрей Рублев
Виктор Янчук
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