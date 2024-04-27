Бублик вышел в третий круг «мастерса» в Мадриде
Представляющий Казахстан Александр Бублик победил испанца Роберто Карбальеса Баэну во втором круге «мастерса» в Мадриде — 1:6, 6:2, 6:2.
Матч длился полтора часа.
В третьем круге Бублик встретится с победителем матча Томаш Махач (Чехия) — Бен Шелтон (США, 14).
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Бублик (Казахстан, 17) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 1:6, 6:2, 6:2
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