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Сегодня, 20:56

Бублик вышел в третий круг «мастерса» в Мадриде

Руслан Минаев
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Представляющий Казахстан Александр Бублик победил испанца Роберто Карбальеса Баэну во втором круге «мастерса» в Мадриде — 1:6, 6:2, 6:2.

Матч длился полтора часа.

В третьем круге Бублик встретится с победителем матча Томаш Махач (Чехия) — Бен Шелтон (США, 14).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Бублик (Казахстан, 17) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 1:6, 6:2, 6:2

Теннис
Александр Бублик
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