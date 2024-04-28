Алькарас вышел в четвертый круг «мастерса» в Мадриде

Испанский теннисист Карлос Алькарас одолел представителя Бразилии Тиагу Сейбота Уайлда в третьем круге турнира в Мадриде.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу третьей ракетки мира.

В 1/8 финала «мастерса» Алькарас сыграет против Ян-Леннарда Штруффа из Германии.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия) — 6:3, 6:3