Алькарас вышел в четвертый круг «мастерса» в Мадриде
Испанский теннисист Карлос Алькарас одолел представителя Бразилии Тиагу Сейбота Уайлда в третьем круге турнира в Мадриде.
Встреча продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу третьей ракетки мира.
В 1/8 финала «мастерса» Алькарас сыграет против Ян-Леннарда Штруффа из Германии.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Карлос Алькарас (Испания, 2) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия) — 6:3, 6:3
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