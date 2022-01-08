Чесноков заявил, что не видит трагедии в поражении России от Канады в полуфинале ATP Cup

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал поражение сборной Росиии от Канады в полуфинале ATP Cup — 2022.

«Хорошо, что сборная России проиграла в полуфинале, — приводит слова Чеснокова ТАСС. — Эти турниры нам даже не нужны были. Они пробные. Для меня ATP Cup только звучит красиво, и лично я тратить силы там бы не стал. Такого весомого значения, как Кубок Дэвиса или турнир Большого шлема, не имеет. Это скорее подготовка к Australian Open. Медведев и Сафиуллин показали, что они в порядке. Никакой трагедии здесь нет».

Также бывший теннисист оценил форму Медведева.

«Медведев в полном порядке. Если Даниил будет дальше наращивать свой потенциал и игру, то у него будут шансы если не победить, то хорошо сыграть в Австралии. Он может претендовать на титул в Мельбурне», — сказал Чесноков.

Даниил Медведев и Роман Сафиуллин потерпели поражение от канадцев Феликса Оже-Альяссима и Дениса Шаповалова в парном матче 1/2 финала (6:4, 5:7, 7:10). Канада победила Россию со счетом 2:1 и вышла в финал турнира, где встретится с Испанией.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января.