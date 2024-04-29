Зверев обыграл Шаповалова и вышел в 1/8 финала турнира в Мадриде
Немецкий теннисист Александр Зверев в третьем круге турнира в Мадриде обыграл канадца Дениса Шаповалова со счетом 6:4, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 45 минут. На счету 27-летнего немца 10 эйсов, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.
В 1/8 финала Зверев встретится с аргентинцем Франсиско Черундоло.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Александр Зверев (Германия, 4) — Денис Шаповалов (Канада) — 6:4, 7:5
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