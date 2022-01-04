Как сборной России попасть в полуфинал ATP Сup. Расклады перед последним туром
14:45
Сборная России, благодаря личным победам Романа Сафиуллина и Даниила Медведева, гарантировала себе успех во встрече со сборной Австралии на ATP Cup.
Перед заключительным туром группового турнира наша команда лидирует в своей группе. Но для того, чтобы занять первое место в группе и получить путевку в полуфинал турнира россиянам необходимо:
— либо обыграть Италию;
— либо выиграть парный матч у австралийцев и уступить Италии со счетом 1:2, сохранив лучшую по сравнению с итальянцами разность сетов. При этом Австралия должна победить Францию.
Положение команд в группе В
1. Россия — 2 победы (0 поражений)
2. Италия — 1 (1)
3. Австралия — 1 (1)
4. Франция — 0 (2)
Оставшиеся матчи 6 января:
Россия — Италия
Австралия — Франция
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