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Как сборной России попасть в полуфинал ATP Сup. Расклады перед последним туром

14:45
Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters
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Сборная России, благодаря личным победам Романа Сафиуллина и Даниила Медведева, гарантировала себе успех во встрече со сборной Австралии на ATP Cup.

Перед заключительным туром группового турнира наша команда лидирует в своей группе. Но для того, чтобы занять первое место в группе и получить путевку в полуфинал турнира россиянам необходимо:

— либо обыграть Италию;

— либо выиграть парный матч у австралийцев и уступить Италии со счетом 1:2, сохранив лучшую по сравнению с итальянцами разность сетов. При этом Австралия должна победить Францию.

Положение команд в группе В
1. Россия — 2 победы (0 поражений)
2. Италия — 1 (1)
3. Австралия — 1 (1)
4. Франция — 0 (2)

Оставшиеся матчи 6 января:
Россия — Италия
Австралия — Франция

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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Материалы сюжета: ATP Cup 2022, Россия на командном турнире ATP в Австралии, Даниил Медведев и состав команды, новости и обзоры