Как сборной России попасть в полуфинал ATP Сup. Расклады перед последним туром

Сборная России, благодаря личным победам Романа Сафиуллина и Даниила Медведева, гарантировала себе успех во встрече со сборной Австралии на ATP Cup.

Перед заключительным туром группового турнира наша команда лидирует в своей группе. Но для того, чтобы занять первое место в группе и получить путевку в полуфинал турнира россиянам необходимо:

— либо обыграть Италию;

— либо выиграть парный матч у австралийцев и уступить Италии со счетом 1:2, сохранив лучшую по сравнению с итальянцами разность сетов. При этом Австралия должна победить Францию.

Положение команд в группе В

1. Россия — 2 победы (0 поражений)

2. Италия — 1 (1)

3. Австралия — 1 (1)

4. Франция — 0 (2)

Оставшиеся матчи 6 января:

Россия — Италия

Австралия — Франция