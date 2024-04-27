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Сегодня, 19:21

Надаль победил Де Минаура на турнире в Мадриде

Руслан Минаев
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Рафаэль Надаль.
Фото Reuters

Испанец Рафаэль Надаль победил австралийца Алекса Де Минаура во втором круге турнира серии ATP 1000 в Мадриде — 7:6 (8:6), 6:3.

Матч длился 2 часа 4 минуты. Надаль за игру допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов.

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» взял у австралийца реванш после поражения 17 апреля на турнире в Барселоне.

Следующим соперником Надаля станет аргентинец Педро Качин.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания) — Алекс Де Минаур (Австралия, 10) — 7:6 (8:6), 6:3

Педро Качин (Аргентина) — Фрэнсис Тиафо (США, 20) — 7:6 (7:1), 3:6, 6:4

Теннис
Рафаэль Надаль
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