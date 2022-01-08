Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение сборной России от команды Канады в полуфинале ATP Cup 2022 года.

«Сегодня я хочу поблагодарить свою команду за этот невероятный турнир, мы старались и выложились полностью, и провели потрясающие дни в Сиднее», — написал Медведев в Instagram.

Медведев и Роман Сафиуллин потерпели поражение от канадцев Феликса Оже-Альяссима и Дениса Шаповалова в парном матче 1/2 финала (6:4, 5:7, 7:10). Канада победила Россию со счетом 2:1 и вышла в финал турнира, где встретится с Испанией.