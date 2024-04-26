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Париж-2024

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Надаль хочет сыграть в паре с Алькарасом на Олимпийских играх в Париже

Руслан Минаев
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Рафаэль Надаль (справа) и Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press

Испанец Рафаэль Надаль рассказал, что хотел бы сыграть в паре с соотечественником Карлосом Алькарасом на Олимпийских играх в Париже.

Ранее об этом заявлял Алькарас, добавив, что стеснялся спросить об этом 22-кратного победителя турниров «Большого шлема».

«Карлосу не нужно ни о чем меня просить. Думаю, если все будет хорошо, мы сыграем. Для меня это тоже очень волнующе. Было бы здорово сыграть с ним на каком-нибудь турнире перед Олимпиадой, чтобы подготовиться, наладить взаимопонимание на корте», — цитирует Надаля пресс-служба «мастерса» в Мадриде.

Надаль отметил, что это будет здорово для сборной Испании. 37-летний теннисист дважды становился олимпийским чемпионом — в одиночном разряде в Пекине-2008 и парном разряде в Рио-де-Жанейро-2016.

Летние Олимпийские игры в столице Франции состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Теннис
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
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