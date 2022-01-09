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Сборная Канады обыграла Испанию в финале ATP Cup

13:58
Денис Шаповалов. Фото Global Look Press
Денис Шаповалов. Фото Global Look Press
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Сборная Канады выиграла турнир ATP Cup.

В финале канадцы победили Испанию. В первом матче Денис Шаповалов победил Пабло Карреньо Бусту (6:4, 6:3), во второй встрече Феликс Оже-Альяссим выиграл у Роберто Баутисты Агута (7:6 (7:3), 6:3).

Канада впервые выиграла ATP Cup. Напомним, в полуфинале канадцы победили сборную России, которая выигрывала этот турнир в 2021 году.

Сидней (Австралия)

ATP Cup. Плей-офф

Призовой фонд 10 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Канада — Испания — 2:0

Денис Шаповалов — Пабло Карреньо Буста — 6:4, 6:3

Феликс Оже-Альяссим — Роберто Баутиста Агут — 7:6 (7:3), 6:3

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Иван Торопцев все материалы автора
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