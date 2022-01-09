Сборная Канады обыграла Испанию в финале ATP Cup
13:58
Сборная Канады выиграла турнир ATP Cup.
В финале канадцы победили Испанию. В первом матче Денис Шаповалов победил Пабло Карреньо Бусту (6:4, 6:3), во второй встрече Феликс Оже-Альяссим выиграл у Роберто Баутисты Агута (7:6 (7:3), 6:3).
Канада впервые выиграла ATP Cup. Напомним, в полуфинале канадцы победили сборную России, которая выигрывала этот турнир в 2021 году.
Сидней (Австралия)
ATP Cup. Плей-офф
Призовой фонд 10 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Канада — Испания — 2:0
Денис Шаповалов — Пабло Карреньо Буста — 6:4, 6:3
Феликс Оже-Альяссим — Роберто Баутиста Агут — 7:6 (7:3), 6:3
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Материалы сюжета: ATP Cup 2022, Россия на командном турнире ATP в Австралии, Даниил Медведев и состав команды, новости и обзоры
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