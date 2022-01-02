Россия на ATP Cup 2022: расписание и результаты матчей

Сборная России на групповой стадии командного турнира ATP в Сиднее (Австралия) играет против Франции, Австралии и Италии.

В составе команды выступает лучший теннисист России Даниил Медведев, а также Роман Сафиуллин и Евгений Карловский.

ATP Cup-2022. Группа B

2 января, воскресенье

Россия — Франция — 2:1

Роман Сафиуллин — Артур Риндеркнех — 2:6, 7:5, 6:3

Даниил Медведев — Уго Умбер — 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (2:7)

Даниил Медведев / Роман Сафиуллин — Фабрис Мартен / Эдуар Роже-Васслен — 6:4, 6:4

4 января, вторник

Россия — Австралия

2.00 (время московское). Роман Сафиуллин — Джеймс Дакворт

не ранее 4.30 (мск). Даниил Медведев — Алекс де Минаур

не ранее 8.30 (мск). Пары — заявка будет определена позже (игра может быть отменена в случае победы одной из команд по итогам одиночных матчей)

6 января, четверг

Россия — Италия

2.00 (время московское). Роман Сафиуллин — Янник Синнер

не ранее 4.30 (мск). Даниил Медведев — Маттео Берреттини

не ранее 8.30 (мск). Пары — заявка будет определена позже (игра может быть отменена в случае победы одной из команд по итогам одиночных матчей)

Команда России — победитель ATP Cup-2021, но из-за коронавируса и изоляции в сборной отсутствуют Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской, также не вошел в заявку Карен Хачанов.

Прямые трансляции матчей России на ATP Cup-2022 можно смотреть на канале и сайте «Матч Игра».