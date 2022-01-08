Тарпищев не ожидал, что сборная России так здорово сыграет на ATP Cup

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение национальной сборной в полуфинале ATP Cup от Канады.

«Матчи были интересные, хорошие. В первой половине матча Сафиуллина с Шаповаловым у канадца было преимущество. А в паре практически все решало одно очко на последнем тай-брейке, когда мяч в трос попал и перевалился. Выиграй бы наши ребята тогда свою подачу, у канадцев не было бы того эмоциональной заряда. Потому что сравняв счет по сетам они, конечно, получили преимущество положительных эмоций, и это сыграло свою роль на чемпионском тай-брейке.

Но это спорт, так бывает. Наши ребята выступили выше всяких похвал. Никто изначально и не ожидал, что сборная так здорово сыграет. Ребята очень дружные, хорошие, но не сложилось, к сожалению. Мне абсолютно все равно, кто теперь выиграет ATP Cup: испанцы или канадцы. Кто в лучшей форме подойдет к финалу, тот и фаворит», — сказал Тарпищев «СЭ».

Даниил Медведев и Роман Сафиуллин потерпели поражение от канадцев Феликса Оже-Альяссима и Дениса Шаповалова в парном матче 1/2 финала (6:4, 5:7, 7:10). Канада победила Россию со счетом 2:1 и вышла в финал турнира, где встретится с Испанией.