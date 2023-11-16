Алькарас: «Синнер в 2024 году станет первой ракеткой мира или создаст себе такую возможность»

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас высказался о перспективах итальянского теннисистка Янника Синнера.

«Честно говоря, будет очень тяжело, если я встречусь с Янником в Италии. Толпа будет за него горой. Но кто знает. Я бы с удовольствием провел с ним эту битву. Янник реальный претендент на «Большой шлем» в 2024 году? Безусловно. Я в этом не сомневаюсь. Он один из тех парней, которые способны выиграть турнир «Большого шлема». Я думаю, что в 2024 году он станет первой ракеткой мира или создаст себе такую возможность. Это мой прогноз (улыбается)», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Синнер занимает четвертое место в мировом рейтинге и выиграл 10 турниров ATP в одиночном разряде.