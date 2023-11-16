Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович сыграет против польского теннисиста Роберта Хуркача в матче зеленой группы Итогового турнира АТР 16 ноября. Встреча пройдет на арене «Пала Альпитур» в Турине (Италия). Начало — в 16.30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию противостояния Джокович — Хуркач можно будет в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее 15 ноября 36-летний Джокович проиграл итальянцу Яннику Синнеру в матче зеленой группы Итогового турнира ATP — 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7). 26-летний Хуркач провел свой последний матч 3 ноября. Тогда поляк уступил болгарину Григору Димитрову в четвертьфинале турнира ATP серии «мастерс» в Париже — 1:6, 6:4, 4:6.

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