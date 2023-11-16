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Медведев: «Зверев сказал, что будет моим главным фанатом в матче с Алькарасом? Он же хочет выйти из группы»

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Даниил Медведев.
Фото Reuters

3-я ракетка мира Даниил Медведев ответил на слова немецкого теннисиста Александра Зверева о поддержке россиянина в игре с испанцем Карлосом Алькарасом.

Зверев заявил, что будет главным фанатом Медведева на планете во время его матча с Алькарасом.

«Это нормально, он хочет пройти дальше. Конечно, если я обыграю Карлоса, это будет лучше для Зверева. Я бы повел себя так же, — приводит слова Медведева сайт турнира. — Для победы над Карлосом нужно хорошо подавать. Здесь корты с быстрым покрытием, так что мне нужно играть быстро».

После 2 туров группового этапа ATP Finals-2023 Медведев с 2 победами обеспечил себе выход в полуфинал турнира из Красной группы, у Алькараса и Зверева — по 1 победе.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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