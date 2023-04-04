Медведев: «В Майами я победил, хотя во многих матчах показал не лучший теннис. На грунте с этим тяжелее»

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев оценил свой уровень игры на грунте.

«Я знаю, что способен хорошо играть на грунте. Однажды я обыграл там Новака. Даже прошел Циципаса и Новака на одном турнире, вау. Очень хорошее достижение на грунте. Но если говорить о харде, то в Майами я победил, хотя во многих матчах показал не лучший теннис. На грунте тяжелее. Если я не играю наилучшим образом, запросто могу проиграть. Поэтому во время предстоящего грунтового сезона надеюсь показать максимум», — сказал Медведев на пресс-конференции.

На следующей неделе 27-летний россиянин примет участие в «Мастерсе» в Монте-Карло, где доходил до полуфинала в 2019 году. Тогда он победил Стефаноса Циципаса и Новака Джоковича.