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Сегодня, 20:49

Карацев проиграл в первом круге турнира в Марракеше

Мария Гусева
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Российский теннисист Аслан Карацев проиграл итальянцу Франческо Пассаро в первом круге турнира ATP в Марракеше (Марокко) — 5:7, 6:3, 3:6.

Встреча продлилась 2 часа 25 минут. На счету россиянина 4 эйса, 13 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Пассаро сделал 3 эйса, допустил 13 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге Пассаро сыграет с победителем матча Александр Мюллер (Франция) — Ришар Гаске (Франция).

Марракеш (Марокко)

Турнир ATP Grand Prix Hassan II

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Франческо Пассаро (Италия) — Аслан Карацев (Россия) — 7:5, 3:6, 6:3

Теннис
Аслан Карацев
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