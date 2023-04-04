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Сегодня, 12:49

Надаль не сыграет на «Мастерсе» в Монте-Карло

Ана Горшкова
Корреспондент
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Рафаэль Надаль.
Фото Global Look Press

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль пропустит «Мастерс» в Монте-Карло.

«Я еще не готов соревноваться на высшем уровне. Я не смогу сыграть в одном из важнейших турниров в моей карьере — в Монте-Карло. Я пока не в состоянии играть с максимальными гарантиями и продолжаю процесс подготовки, надеясь скоро вернуться», — написал Надаль в своих соцсетях.

36-летний Надаль из-за мышечной травмы не выступал с 18 января, когда проиграл американцу Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open (4:6, 4:6, 5:7).

«Мастерс» в Монте-Карло пройдет с 9 по 16 апреля.

Теннис
Рафаэль Надаль
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