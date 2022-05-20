Молчан в финале турнира в Лионе сыграет с Норри

Алекс Молчан из Словакии и англичанин Кэмерон Норри сыграют в финале турнира ATP 250 в Лионе.

Словацкий теннисист в полуфинале обыграл австралийца Алекса Де Минаура со счетом 7:6 (7:2), 6:2. Англичанин на стадии 1/2 турнира победил датчанина Хольгера Витуса Недскова Руне (6:2, 5:7, 6:4).

Финальный матч турнира в Лионе между Молчаном и Норри пройдет завтра, 21 мая.

Лион (Франция)

Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Кэмерон Норри (Великобритания, 1) — Хольгер Витус Недсков Руне (Дания) — 6:2, 5:7, 6:4

Алекс Молчан (Словакия) — Алекс Де Минаур (Австралия, 4) — 7:6 (7:2), 6:2