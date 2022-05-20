Молчан в финале турнира в Лионе сыграет с Норри
Алекс Молчан из Словакии и англичанин Кэмерон Норри сыграют в финале турнира ATP 250 в Лионе.
Словацкий теннисист в полуфинале обыграл австралийца Алекса Де Минаура со счетом 7:6 (7:2), 6:2. Англичанин на стадии 1/2 турнира победил датчанина Хольгера Витуса Недскова Руне (6:2, 5:7, 6:4).
Финальный матч турнира в Лионе между Молчаном и Норри пройдет завтра, 21 мая.
Лион (Франция)
Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon
Призовой фонд 534 555 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Кэмерон Норри (Великобритания, 1) — Хольгер Витус Недсков Руне (Дания) — 6:2, 5:7, 6:4
Алекс Молчан (Словакия) — Алекс Де Минаур (Австралия, 4) — 7:6 (7:2), 6:2
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