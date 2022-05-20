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Сегодня, 21:24

Федерер о возвращении в тур: «Жду разрешения врачей, но уже готов отдать все силы»

Федерер заявил, что ждет разрешения врачей для возвращения в тур
Анна Горшкова
Корреспондент
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер рассказал о том, когда вернется в тур.

«Я пока не могу думать так далеко вперед. Жду разрешения врачей, но я в принципе уже готов снова отдать все силы. Я чувствую себя, как скаковая лошадь, которая не находит себе места в ожидании старта. Летом я надеюсь, что смогу работать на полную катушку. С нетерпением жду вечера, чтобы прийти домой после тяжелого тренировочного дня и быть полностью измотанным», — приводит слова Федерера Caminada Magazin.

В 2020 году 40-летний Федерер перенес две операции на колене. Сезон-2021 теннисист досрочно завершил в начале июня из-за необходимости повторной операции.

В начале февраля этого года швейцарец заявил, что ситуация с его возвращением прояснится примерно к апрелю 2022 года.

Из-за продолжительного отсутствия в туре Федерер покинул топ-40 рейтинга ATP.

Источник: https://www.caminadamagazin.ch/free-reads/roger-federer-ich-mache-die-reha-auch-furs-leben-nach-der-karriere/
Теннис
Роджер Федерер
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