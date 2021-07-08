Назначение 11-метрового удара в ворота датчан в полуфинале Евро Англия — Дания (2:1 д.в.) вызвало два вопроса: почему так поступил арбитр Данни Маккели и почему его видеоассистенты не вмешались в действия судьи.

Ответ на первый вопрос прост: он так видел случившееся в штрафной площади с той позиции, на которой находился. Судья посчитал, что Рахим Стерлинг упал из-за нарушения правил.

Ответ на второй вопрос тоже найти несложно, помня, какие установки получили видеоарбитры от председателя судейского комитета УЕФА Роберто Розетти перед турниром. ВАР не вмешиваются в «серых» ситуациях, если ошибка не явная и не очевидная.

Дважды случился контакт с ногами Стерлинга: сначала его коснулся Йоаким Меле, затем — Матиас Йенсен. Маккели счел что-то из этого или все нарушением, в такой ситуации Пол ван Букел, Кевин Блом, Кристиан Гиттельманн и Павел Гиль не могли вмешаться.

Так произошло не впервые на турнире. Например, ВАР не вмешались, когда после небольшого контакта в штрафной площади соперника упал Кильян Мбаппе, и был назначен 11-метровый удар в пользу сборной Франции. Видеоассистенты во главе с Франсуа Летексье не вмешались в действия Клемана Тюрпена, когда тот в матче Россия — Дания ошибочно наказал датчан пенальти, назначенным после единоборства Янника Вестергора с Александром Соболевым и забитым Артемом Дзюбой.

Такие инструкции и установки у видеоарбитров УЕФА не только на этом турнире, но и на протяжении всего периода времени работы ВАР в матчах Лиги чемпионов. И это соответствует правилам игры и ВАР-протоколу, как бы это кому-то ни нравилось.