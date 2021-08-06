На 45+3-й минуте матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Локомотив» арбитр Иван Сиденков продолжил игру, не назначив пенальти в ворота гостей после единоборства Дмитрия Баринова и Филипа Мрзляка.

Скриншот эфира телеканала «Матч премьер».

Но в действия судьи вмешались видеоассистенты Евгений Турбин и Алексей Стипиди. После проверки ВАР Турбин предложил Сиденкову посмотреть видеозапись спорного эпизода. Рефери достаточно долго изучал повторы и в итоге указал на 11-метровую отметку.

Во-первых, ВАР ошибочно вмешался в действия Сиденкова. Это не явная и очевидная ошибка судьи. Сам Мрзляк и не спорил, не требовал зафиксировать фол, после единоборства вскочил с газона и побежал в сторону своих ворот.

Скриншот эфира телеканала «Матч премьер».

Во-вторых, не было оснований для наказания Баринова желтой карточкой — тем более второй, которая привела к удалению железнодорожника.

В-третьих, куда более явные основания для вынесения предупреждения за грубость (наступ) были у судьи на 32-й минуте, но он не достал карточку.

В-четвертых, после падения Мрзляка лучше было продолжить игру, что Сиденков поначалу и сделал.

Необходимо отметить, что в двух других ситуациях, на 16-й и 45+2-й минутах арбитр принял верные решения, не назначив пенальти в ворота «Уфы». В первом моменте произошел контакт мяча с правой рукой Юрия Журавлева, но оснований для 11-метрового не возникло. А в конце первого тайма в штрафной уфимской команды упал Баринов, но судья снова правильно продолжил матч.