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«Уфа» — «Локомотив»: ВАР зря вмешался, судья ошибочно удалил Баринова

18:28
Скриншот эфира телеканала «Матч премьер». Скриншот эфира телеканала «Матч премьер».
Скриншот эфира телеканала «Матч премьер».
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На 45+3-й минуте матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Локомотив» арбитр Иван Сиденков продолжил игру, не назначив пенальти в ворота гостей после единоборства Дмитрия Баринова и Филипа Мрзляка.

Скриншот эфира телеканала "Матч премьер".
Скриншот эфира телеканала «Матч премьер».

Но в действия судьи вмешались видеоассистенты Евгений Турбин и Алексей Стипиди. После проверки ВАР Турбин предложил Сиденкову посмотреть видеозапись спорного эпизода. Рефери достаточно долго изучал повторы и в итоге указал на 11-метровую отметку.

Во-первых, ВАР ошибочно вмешался в действия Сиденкова. Это не явная и очевидная ошибка судьи. Сам Мрзляк и не спорил, не требовал зафиксировать фол, после единоборства вскочил с газона и побежал в сторону своих ворот.

Скриншот эфира телеканала "Матч премьер".
Скриншот эфира телеканала «Матч премьер».

Во-вторых, не было оснований для наказания Баринова желтой карточкой — тем более второй, которая привела к удалению железнодорожника.

В-третьих, куда более явные основания для вынесения предупреждения за грубость (наступ) были у судьи на 32-й минуте, но он не достал карточку.

В-четвертых, после падения Мрзляка лучше было продолжить игру, что Сиденков поначалу и сделал.

Необходимо отметить, что в двух других ситуациях, на 16-й и 45+2-й минутах арбитр принял верные решения, не назначив пенальти в ворота «Уфы». В первом моменте произошел контакт мяча с правой рукой Юрия Журавлева, но оснований для 11-метрового не возникло. А в конце первого тайма в штрафной уфимской команды упал Баринов, но судья снова правильно продолжил матч.

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Александр Бобров все материалы автора

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