На 90-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 Уэльс — Дания (0:4) арбитр Даниэль Зиберт ошибочно удалил Харри Уилсона.

Рефери из Германии переусердствовал и слишком сурово оценил фол валлийца, который на самом деле сбил соперника, но заслужил только желтую, а не красную карточку. Возможно, судья увидел агрессию или умысел, но их в действиях нарушителя не было. Видеоассистенты решение Зиберта не оспорили.

В 1/4 финала датчане сыграют с победителем пары Нидерланды — Чехия.