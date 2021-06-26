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Уэльс — Дания: судья ошибочно удалил валлийца

21:01
Удаление Харри Уилсона. Фото AFP
Удаление Харри Уилсона. Фото AFP
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На 90-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 Уэльс — Дания (0:4) арбитр Даниэль Зиберт ошибочно удалил Харри Уилсона.

Рефери из Германии переусердствовал и слишком сурово оценил фол валлийца, который на самом деле сбил соперника, но заслужил только желтую, а не красную карточку. Возможно, судья увидел агрессию или умысел, но их в действиях нарушителя не было. Видеоассистенты решение Зиберта не оспорили.

В 1/4 финала датчане сыграют с победителем пары Нидерланды — Чехия.

Уэльс — Дания

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