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«Челси» разрывает на финише сезона, и Почеттино уже не хотят увольнять. В «Брайтоне» — обратная ситуация

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Брайтон» — «Челси» 15 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Маурисио Почеттино, главный тренер «Челси».
Фото Global Look Press
Синие близки к еврокубкам.

«Челси» в 37-м туре АПЛ отправится на выезд к «Брайтону», с которым еще недавно соседствовал в турнирной таблице. Игра пройдет на стадионе «Фалмер», стартовый свисток арбитра Майкла Солсбери прозвучит в 21.45 по московскому времени. В России легально не транслируют чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
15 мая, 21:45. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
Челси

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брайтон» — «Челси» 15 мая 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у гостей больше шансов на успех: поставить на них можно с коэффициентом 2.06, что составляет примерно 47% вероятности. Триумф «чаек» доступен с котировкой 3.25 (29%), ничья предложена за еще большие 4.00 (24%).

В первом круге лондонцы не без проблем переиграли соперника (3:2). Поставить на то, что на родном стадионе «Брайтон» как минимум не уступит, можно за 1.79.

Правда, три наиболее возможных, по данным экспертов, результата встречи намекают на более высокие шансы «Челси»:

• 1:1 — за 7.40;

• 2:1 — за 8.40;

• 2:2 — за 9.60.

Тотал больше 3.5 гола предложен за 1.80, ТМ 3.5 — за 2.00.

Вероятность увидеть обмен точными ударами оценена в 1.36, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.94.

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«Брайтон» — «Челси»: прогноз и анализ матча АПЛ 15 мая 2024 года

«Чайки» в прошлом сезоне впервые в истории отобрались в еврокубки, заняв в чемпионате шестую строчку. В текущей кампании команда Роберто де Дзерби очень далека от таких результатов: за два тура до финиша занимает лишь 10-ю строчку и уже не претендует на континентальные турниры. Причем большую часть чемпионата «Брайтон» шел неподалеку от седьмого места или даже занимал его, но завалил последний отрезок и отдалился от конкурентов — в предыдущих 11 турах оформил всего две победы.

«Челси», наоборот, прибавил в последние месяцы и серьезно улучшил турнирное положение: подопечные Маурисио Почеттино весь сезон находились в районе 10-го места, но сейчас поднялись на седьмую строчку и имеют одинаковое количество очков с идущим выше «Ньюкаслом». Теперь лондонцы даже могут попасть в еврокубки: седьмой позиции хватит в случае победы «Ман Сити» в финале Кубка Англии над «МЮ». Если этого не произойдет, для билетов в Европу нужно становиться шестыми.

По сообщениям Daily Mail, в руководстве клуба все сильнее верят в Почеттино, который еще недавно был близок к провалу. Теперь боссы видят, что с отсутствием травм, весь сезон мучивших команду, синие выступили бы лучше. Действительно, у «Челси» лишь одно поражение в 13 предыдущих турах, а к «Брайтону» клуб подошел после трех побед подряд.

«Для команды было важно закончить сезон с уверенной игрой, с надеждой хорошо начать следующий. Если быть честными, то в первых 10 матчах нас наказали. Мы играли хорошо, но нам не хватало эффективности, мы упускали убойные моменты. Все данные говорили о том, что мы находились не на своем месте», — оценил положение сам Почеттино.

Особенно ярко лондонцы выглядят в атаке: за 36 туров они настреляли 73 мяча, больше только у пяти команд АПЛ. В предыдущих 11 играх чемпионата они лишь однажды отличились меньше двух раз. Только в прошлых трех матчах «Челси» забил 10 голов. Неплохо себя проявляет даже критикуемый в этом сезоне Николас Джексон: у него уже 17 голов во всех турнирах, 14 в премьер-лиге — так дебютный сезон на «Стэмфорд Бридж» не проводил даже Дидье Дрогба. Ну и конечно, великолепен Коул Палмер: с 21+10 занимает вторые места в лиге в списке бомбардиров и по «гол+пас».

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Травмы и дисквалификации перед матчем «Брайтон» — «Челси» 15 мая 2024 года

У хозяев уже давно серьезно обескровлена линия атаки: травмированы Солли Марч, Каору Митома и Эван Фергюсон, под вопросом состояние лучшего бомбардира команды Жоао Педро. Также повреждения у Джеймса Милнера, Первиса Эступиньяна, Джека Хиншелвуда и Яна Пауля ван Хекке.

У «Челси» тоже традиционно хватает травмированных: весь сезон недоступны Ромео Лавиа и Уэсли Фофана. Также на больничном находятся Бен Чилуэлл, Энцо Фернандес и Карни Чуквуэмека.

«Брайтон» — «Челси»: статистика личных встреч

Встреча первого круга завершилась победой синих (3:2). На их стороне в принципе серьезное преимущество в личных встречах — 15 побед в 25 матчах во всех турнирах и всего четыре проигрыша.

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Прогноз и ставка на матч «Брайтон» — «Челси»

Лондонцы выглядят серьезными фаворитами даже на чужом поле: выиграли в трех последних турах с внушительным общим счетом 10:2 и явно находятся в отличной форме — всего одно поражение в 13 предыдущих турах и семь побед за это время. «Брайтон» же испытывает огромные проблемы в атаке и с трудом добывает результат. В прошлых 10 матчах АПЛ «чайки» выжали всего 10 забитых мячей и оформили лишь две победы, зато пропускали на этом отрезке в среднем 1,7 раза за 90 минут. С учетом опасного нападения «Челси» (отличились минимум дважды в 10 из 11 последних туров) у команды де Дзерби очень мало шансов даже не уступить.

Рекомендуемая ставка: победа «Челси» за 2.06.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
Результаты / календарь
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16 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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