«Челси» разрывает на финише сезона, и Почеттино уже не хотят увольнять. В «Брайтоне» — обратная ситуация
«Челси» в 37-м туре АПЛ отправится на выезд к «Брайтону», с которым еще недавно соседствовал в турнирной таблице. Игра пройдет на стадионе «Фалмер», стартовый свисток арбитра Майкла Солсбери прозвучит в 21.45 по московскому времени. В России легально не транслируют чемпионат Англии.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брайтон» — «Челси» 15 мая 2024 года
По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у гостей больше шансов на успех: поставить на них можно с коэффициентом 2.06, что составляет примерно 47% вероятности. Триумф «чаек» доступен с котировкой 3.25 (29%), ничья предложена за еще большие 4.00 (24%).
В первом круге лондонцы не без проблем переиграли соперника (3:2). Поставить на то, что на родном стадионе «Брайтон» как минимум не уступит, можно за 1.79.
Правда, три наиболее возможных, по данным экспертов, результата встречи намекают на более высокие шансы «Челси»:
• 1:1 — за 7.40;
• 2:1 — за 8.40;
• 2:2 — за 9.60.
Тотал больше 3.5 гола предложен за 1.80, ТМ 3.5 — за 2.00.
Вероятность увидеть обмен точными ударами оценена в 1.36, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.94.
Забери фрибет 3 000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!
«Брайтон» — «Челси»: прогноз и анализ матча АПЛ 15 мая 2024 года
«Чайки» в прошлом сезоне впервые в истории отобрались в еврокубки, заняв в чемпионате шестую строчку. В текущей кампании команда Роберто де Дзерби очень далека от таких результатов: за два тура до финиша занимает лишь 10-ю строчку и уже не претендует на континентальные турниры. Причем большую часть чемпионата «Брайтон» шел неподалеку от седьмого места или даже занимал его, но завалил последний отрезок и отдалился от конкурентов — в предыдущих 11 турах оформил всего две победы.
«Челси», наоборот, прибавил в последние месяцы и серьезно улучшил турнирное положение: подопечные Маурисио Почеттино весь сезон находились в районе 10-го места, но сейчас поднялись на седьмую строчку и имеют одинаковое количество очков с идущим выше «Ньюкаслом». Теперь лондонцы даже могут попасть в еврокубки: седьмой позиции хватит в случае победы «Ман Сити» в финале Кубка Англии над «МЮ». Если этого не произойдет, для билетов в Европу нужно становиться шестыми.
По сообщениям Daily Mail, в руководстве клуба все сильнее верят в Почеттино, который еще недавно был близок к провалу. Теперь боссы видят, что с отсутствием травм, весь сезон мучивших команду, синие выступили бы лучше. Действительно, у «Челси» лишь одно поражение в 13 предыдущих турах, а к «Брайтону» клуб подошел после трех побед подряд.
«Для команды было важно закончить сезон с уверенной игрой, с надеждой хорошо начать следующий. Если быть честными, то в первых 10 матчах нас наказали. Мы играли хорошо, но нам не хватало эффективности, мы упускали убойные моменты. Все данные говорили о том, что мы находились не на своем месте», — оценил положение сам Почеттино.
Особенно ярко лондонцы выглядят в атаке: за 36 туров они настреляли 73 мяча, больше только у пяти команд АПЛ. В предыдущих 11 играх чемпионата они лишь однажды отличились меньше двух раз. Только в прошлых трех матчах «Челси» забил 10 голов. Неплохо себя проявляет даже критикуемый в этом сезоне Николас Джексон: у него уже 17 голов во всех турнирах, 14 в премьер-лиге — так дебютный сезон на «Стэмфорд Бридж» не проводил даже Дидье Дрогба. Ну и конечно, великолепен Коул Палмер: с 21+10 занимает вторые места в лиге в списке бомбардиров и по «гол+пас».
Травмы и дисквалификации перед матчем «Брайтон» — «Челси» 15 мая 2024 года
У хозяев уже давно серьезно обескровлена линия атаки: травмированы Солли Марч, Каору Митома и Эван Фергюсон, под вопросом состояние лучшего бомбардира команды Жоао Педро. Также повреждения у Джеймса Милнера, Первиса Эступиньяна, Джека Хиншелвуда и Яна Пауля ван Хекке.
У «Челси» тоже традиционно хватает травмированных: весь сезон недоступны Ромео Лавиа и Уэсли Фофана. Также на больничном находятся Бен Чилуэлл, Энцо Фернандес и Карни Чуквуэмека.
«Брайтон» — «Челси»: статистика личных встреч
Встреча первого круга завершилась победой синих (3:2). На их стороне в принципе серьезное преимущество в личных встречах — 15 побед в 25 матчах во всех турнирах и всего четыре проигрыша.
Прогноз и ставка на матч «Брайтон» — «Челси»
Лондонцы выглядят серьезными фаворитами даже на чужом поле: выиграли в трех последних турах с внушительным общим счетом 10:2 и явно находятся в отличной форме — всего одно поражение в 13 предыдущих турах и семь побед за это время. «Брайтон» же испытывает огромные проблемы в атаке и с трудом добывает результат. В прошлых 10 матчах АПЛ «чайки» выжали всего 10 забитых мячей и оформили лишь две победы, зато пропускали на этом отрезке в среднем 1,7 раза за 90 минут. С учетом опасного нападения «Челси» (отличились минимум дважды в 10 из 11 последних туров) у команды де Дзерби очень мало шансов даже не уступить.
Рекомендуемая ставка: победа «Челси» за 2.06.
Забери фрибет 3 000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4