«Сити» проиграл «Тоттенхэму» в Лондоне в четырех сезонах АПЛ подряд. Пятая осечка может стоить «горожанам» титула
14 мая сражающийся за титул «Манчестер Сити» навестит «Тоттенхэм» в отложенной игре 34-го тура АПЛ. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Главный арбитр Крис Кавана даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» 14 мая 2024 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ не сомневаются в победе небесно-голубых: поставить на парней Хосепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.40, что составляет примерно 67% вероятности результата. Выигрыш «Тоттенхэма» предложили за 6.60 (15%). Ничью — за 5.40 (18%).
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Успех «шпор» с форой (+1.5) идет за 1.83, Ф2(-1.5) доступна за 1.97.
Специалисты убеждены, что соперники пробьют «верх» по голам: тотал больше трех мячей оценен котировкой 1.45, обратный вариант — 2.75.
Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.47, сыграть на «обе забьют — нет» можно за 2.65.
Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 2:1 в пользу «горожан». Финиш встречи с таким счетом дали за 10.00.
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«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча АПЛ 14 мая 2024 года
Четыре поражения в пяти последних турах почти лишили лондонцев шансов на четвертое место и попадание в Лигу чемпионов — «Астон Вилла» оторвалась уже на четыре очка. На решающем отрезке сезона «шпорам» сильно не повезло с календарем: все соперники — представители топ-7. Причем три встречи из четырех — на чужом поле.
Коллектив Энджа Постекоглу не прошел это испытание — влетел «Ньюкаслу» (0:4), «Арсеналу» (2:3), «Челси» (0:2) и «Ливерпулю» (2:4). Прервать череду неудач получилось только в выходные — отправили «Бернли» в чемпионшип (2:1). Через пять дней после отложенного матча против «Сити» «Тоттенхэм» закроет чемпионат выездом к абсолютно худшей команде сезона — «Шеффилду».
Несмотря на вылет из ЛЧ парни Пепа Гвардиолы все же сыграют в решающем поединке на «Уэмбли» — правда, есть один нюанс. Этот финал пройдет за неделю до лигочемпионского и на кону будет другой трофей — Кубок Англии. Второй год подряд соперником небесно-голубых станет «Манчестер Юнайтед». В 2023-м победу «горожанам» принес дубль Илкая Гюндогана (2:1) — 25 мая «красные дьяволы» попробуют взять реванш.
До финала Кубка «Ман Сити» полностью сконцентрировался на чемпионской гонке и был крайне безжалостен ко всем, кто вставал у него на пути. В четырех последних турах Эрлин Холанн и компания покрошили «Брайтон» (4:0), «Ноттингем Форест» (2:0), «Вулверхэмптон» (5:1) и «Фулхэм» (4:0). Три разгрома позволили отобрать у «Арсенала» звание самой результативной команды АПЛ: у «горожан» 91 гол, у «канониров» — 89. Рейтинг надежнейших оборон лиги возглавляют эти же клубы, но в другом порядке: лондонцы первые с 28 пропущенными мячами, манкунианцы идут следом с 33-мя.
В общей таблице чемпионата небесно-голубые занимают второе место в таблице, но лидируют по потерянным очкам: в случае победы над «Тоттенхэмом» обойдут «Арсенал» на два балла. Ничья сравняет команды, но «канониры» будут выше благодаря разнице мячей. В заключительном туре «Сити» примет «Вест Хэм» на «Этихаде». Лондонцы тоже сыграют дома — с «Эвертоном».
Травмы и дисквалификации перед матчем «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
У небесно-голубых потерь нет. А вот лазарет лондонцев переполнен: Манор Соломон выбыл еще в октябре, Райан Сессеньон и Фрейзер Форстер отправились на больничный в середине февраля. В конце апреля к ним добавились Дестини Удоджи, Тимо Вернер и Бен Дэвис.
«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч
Соперники столкнутся уже в третий раз за сезон: после результативной разборки на «Этихаде» (3:3) в первом круге АПЛ встретились в четвертом раунде Кубка Англии. «Горожане» выиграли благодаря позднему голу Натана Аке (88-я минута) и прервали серию из пяти поражений в Лондоне. Она стартовала в плей-офф ЛЧ-2019 (0:1) и перенеслась на премьер-лигу. «Шпоры» были сильнее на своем поле в четырех кампаниях подряд, общий счет — 6:0 в их пользу.
Всего команды провели между собой 145 матчей в чемпионате и имеют одинаковое количество побед — по 56. Еще 33 поединка завершились вничью.
Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
«Шпоры» любят устраивать результативные триллеры с кандидатами на титул: так было и в первом круге с «горожанами» на «Этихаде» (3:3), и неделю назад с «Ливерпулем» на «Энфилде» (2:4), и дважды с «Арсеналом» (2:2, 2:3). В четырех последних турах парни Пепа Гвардиолы сминали одного соперника за другим — добыли четыре победы с общим счетом 15:1. Лондонцы отличились дважды за 90 минут в трех встречах на этом же отрезке. Града голов на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» точно не избежать.
Рекомендуемая ставка: обе забьют больше 1.5 мяча за 3.80.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|3 : 1
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|1 : 0
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|0 : 1
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|2 : 3
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|0 : 2
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|0 : 0
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|6 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4