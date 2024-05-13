«Сити» проиграл «Тоттенхэму» в Лондоне в четырех сезонах АПЛ подряд. Пятая осечка может стоить «горожанам» титула

В первом круге соперники устроили ураганную перестрелку.

14 мая сражающийся за титул «Манчестер Сити» навестит «Тоттенхэм» в отложенной игре 34-го тура АПЛ. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Главный арбитр Крис Кавана даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» 14 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ не сомневаются в победе небесно-голубых: поставить на парней Хосепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.40, что составляет примерно 67% вероятности результата. Выигрыш «Тоттенхэма» предложили за 6.60 (15%). Ничью — за 5.40 (18%).

Верите, что «Сити» потеряет очки в Лондоне? Хватайте опцию 1X за 2.95.

Успех «шпор» с форой (+1.5) идет за 1.83, Ф2(-1.5) доступна за 1.97.

Специалисты убеждены, что соперники пробьют «верх» по голам: тотал больше трех мячей оценен котировкой 1.45, обратный вариант — 2.75.

Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.47, сыграть на «обе забьют — нет» можно за 2.65.

Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 2:1 в пользу «горожан». Финиш встречи с таким счетом дали за 10.00.

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«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча АПЛ 14 мая 2024 года

Четыре поражения в пяти последних турах почти лишили лондонцев шансов на четвертое место и попадание в Лигу чемпионов — «Астон Вилла» оторвалась уже на четыре очка. На решающем отрезке сезона «шпорам» сильно не повезло с календарем: все соперники — представители топ-7. Причем три встречи из четырех — на чужом поле.

Коллектив Энджа Постекоглу не прошел это испытание — влетел «Ньюкаслу» (0:4), «Арсеналу» (2:3), «Челси» (0:2) и «Ливерпулю» (2:4). Прервать череду неудач получилось только в выходные — отправили «Бернли» в чемпионшип (2:1). Через пять дней после отложенного матча против «Сити» «Тоттенхэм» закроет чемпионат выездом к абсолютно худшей команде сезона — «Шеффилду».

Сон Хын Мин («Тоттенхэм»). Фото Getty Images

Несмотря на вылет из ЛЧ парни Пепа Гвардиолы все же сыграют в решающем поединке на «Уэмбли» — правда, есть один нюанс. Этот финал пройдет за неделю до лигочемпионского и на кону будет другой трофей — Кубок Англии. Второй год подряд соперником небесно-голубых станет «Манчестер Юнайтед». В 2023-м победу «горожанам» принес дубль Илкая Гюндогана (2:1) — 25 мая «красные дьяволы» попробуют взять реванш.

До финала Кубка «Ман Сити» полностью сконцентрировался на чемпионской гонке и был крайне безжалостен ко всем, кто вставал у него на пути. В четырех последних турах Эрлин Холанн и компания покрошили «Брайтон» (4:0), «Ноттингем Форест» (2:0), «Вулверхэмптон» (5:1) и «Фулхэм» (4:0). Три разгрома позволили отобрать у «Арсенала» звание самой результативной команды АПЛ: у «горожан» 91 гол, у «канониров» — 89. Рейтинг надежнейших оборон лиги возглавляют эти же клубы, но в другом порядке: лондонцы первые с 28 пропущенными мячами, манкунианцы идут следом с 33-мя.

В общей таблице чемпионата небесно-голубые занимают второе место в таблице, но лидируют по потерянным очкам: в случае победы над «Тоттенхэмом» обойдут «Арсенал» на два балла. Ничья сравняет команды, но «канониры» будут выше благодаря разнице мячей. В заключительном туре «Сити» примет «Вест Хэм» на «Этихаде». Лондонцы тоже сыграют дома — с «Эвертоном».

Травмы и дисквалификации перед матчем «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

У небесно-голубых потерь нет. А вот лазарет лондонцев переполнен: Манор Соломон выбыл еще в октябре, Райан Сессеньон и Фрейзер Форстер отправились на больничный в середине февраля. В конце апреля к ним добавились Дестини Удоджи, Тимо Вернер и Бен Дэвис.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

Соперники столкнутся уже в третий раз за сезон: после результативной разборки на «Этихаде» (3:3) в первом круге АПЛ встретились в четвертом раунде Кубка Англии. «Горожане» выиграли благодаря позднему голу Натана Аке (88-я минута) и прервали серию из пяти поражений в Лондоне. Она стартовала в плей-офф ЛЧ-2019 (0:1) и перенеслась на премьер-лигу. «Шпоры» были сильнее на своем поле в четырех кампаниях подряд, общий счет — 6:0 в их пользу.

Всего команды провели между собой 145 матчей в чемпионате и имеют одинаковое количество побед — по 56. Еще 33 поединка завершились вничью.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

«Шпоры» любят устраивать результативные триллеры с кандидатами на титул: так было и в первом круге с «горожанами» на «Этихаде» (3:3), и неделю назад с «Ливерпулем» на «Энфилде» (2:4), и дважды с «Арсеналом» (2:2, 2:3). В четырех последних турах парни Пепа Гвардиолы сминали одного соперника за другим — добыли четыре победы с общим счетом 15:1. Лондонцы отличились дважды за 90 минут в трех встречах на этом же отрезке. Града голов на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» точно не избежать.

Рекомендуемая ставка: обе забьют больше 1.5 мяча за 3.80.

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