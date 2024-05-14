Гасперини уже проиграл два финала Кубка Италии с «Аталантой». Сейчас — идеальный шанс взять трофей
15 мая состоится финал Кубка Италии, в котором сойдутся «Аталанта» и «Ювентус». Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на финал Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус» 15 мая 2024 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ полагают, что у команд примерно равные шансы на успех: победа номинальных хозяев в основное время предложена за 2.70, вероятность — около 36%. Выигрыш «старой синьоры» можно взять с коэффициентом 2.80 (34%), ничья идет за 3.10 (30%).
Поставить на итоговую победу «Аталанты» можно с котировкой 1.87, этот рынок на «Ювентус» дан за 1.93.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата финальной встречи выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 6.00;
• 0:0 — за 6.50;
• победа бергамасков 1:0 — за 8.00.
Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.25, ТМ 2.5 — за 1.65.
Рынок на обмен забитыми мячами оценен в 1.88, обратный вариант предложен за 1.92.
Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита
«Аталанта» — «Ювентус»: прогноз и анализ финала Кубка Италии 15 мая 2024 года
«Бьянконери» находятся в глубоком кризисе, и Кубок Италии для них — шанс на единственный трофей в этом сезоне. В еврокубках команда Макса Аллегри не участвовала, а в чемпионате в оставшиеся два тура вообще может скатиться на пятую строчку. Еще лучше положение «Ювентуса» отражают результаты последних месяцев — три победы в 17 предыдущих играх во всех турнирах. Сейчас «старая синьора» идет на серии из шести безвыигрышных встреч.
Команда из Турина вполне могла и не оказаться в финале: в ответном полуфинале «Лацио» едва не спасся после поражения 0:2 в первом поединке. Римляне в самом начале второго тайма сами повели с таким счетом, но Аркадиуш Милик на 83-й минуте забил единственный мяч «Ювентуса» и вывел команду в решающий матч Кубка. Поляк, кстати, лучший бомбардир «бьянконери» в турнире — отличился четыре раза.
«Аталанта» как раз может подвинуть «Ювентус» с четвертого места в серии А — отстает на четыре балла и имеет игру в запасе. При этом команда какое-то время вообще находилась за пределами еврокубковой зоны в районе восьмого места. Но бергамаски мощно накатили во второй половине сезона и не только уже забрались в зону Лиги чемпионов (от Италии участвует пять команд). Сейчас они претендуют на два трофея — кроме Кубка Италии еще поборются за победу в Лиге Европы.
«Аталанта» никому не проигрывала уже на протяжении семи матчей во всех турнирах, из которых победила в шести. А за последние 10 игр команда уступила только мощному «Ливерпулю» в ответном четвертьфинале Лиги Европы (0:1), который все равно прошла по сумме двух встреч (3:1). Подопечные Джан Пьеро Гасперини особенно впечатляют в атаке — на этом промежутке заколачивали в среднем 2,1 раза за встречу. Приличный сезон в плане личной статистики проводит и Алексей Миранчук — у него 4+11 во всех соревнованиях.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Аталанта» — «Ювентус»
У номинальных хозяев точно не сыграет важный защитник Сеад Колашинац, также под вопросом участие в игре его коллеги Рафаэля Толои. Бразильский итальянец только восстановился от повреждения, но пока появился только на скамейке запасных в прошлом туре чемпионата. Также травмирован полузащитник Эмиль Хольм.
У «Ювентуса» тоже из-за повреждений выбыли два защитника — Маттиа Де Шильо и Данилу. Бразилец — важный элемент основного состава. Также будет не хватать дисквалифицированного Мануэля Локателли, который переборщил с желтыми карточками.
«Аталанта» — «Ювентус»: статистика личных встреч
Обе встречи команд в этом сезоне в серии А завершились вничью (0:0 и 2:2). В целом за всю историю противостояния серьезное преимущество на стороне «Ювентуса» — 75 побед в 145 играх и лишь 17 поражений. Но в последние годы ситуация выровнялась: в предыдущих 10 поединках во всех турнирах случилось целых шесть ничьих и по два выигрыша каждой из сторон.
Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Ювентус»
Предстоящий матч — шанс для Гасперини завоевать первый трофей не только с «Аталантой», но и в принципе в карьере. При этом тренер уже проиграл с командой два финала Кубка Италии. Но сейчас ее шансы выглядят намного предпочтительнее, чем у соперника: у бергамасков лишь одно поражение в предыдущих 10 поединках во всех турнирах при семи победах. Отлично работает нападение — в среднем 2,1 забитых за этот промежуток, а форвард Джанлука Скамакка настрелял уже 17 голов во всех турнирах. «Ювентус» выглядит намного печальнее: жалкие три выигрыша в предыдущих 17 играх во всех соревнованиях. Тем более «старая синьора» даже в лучшие времена далеко не всегда побеждала соперника из Бергамо.
Рекомендуемая ставка: итоговая победа «Аталанты» за 1.87.
Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4