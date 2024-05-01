Мирра дала бой второй ракетке мира. Андреева покидает Мадрид с высоко поднятой головой

Соболенко выходит на Рыбакину.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Мирра Андреева (Россия) — 6:1, 6:4

В прошлом году Мирра Андреева взяла четыре гейма у Арины Соболенко в 1/8 финала мадридского супертурнира. В этом году их встреча произошла уже на четвертьфинальной стадии, а россиянка смогла выиграть пять геймов и заставить соперницу серьезно поволноваться во второй партии. Прогресс налицо, но пока дальше идет Соболенко, которую ждет уже классическое противостояние с Еленой Рыбакиной.

Место силы

В апреле 2023 года у Андреевой-младшей был всего один матч на уровне основного тура и ни одной победы над топ-100. В Мадриде же случился настоящий прорыв. Тогда еще 15-летняя Мирра обыграла финалистку US Open-2021 Лейлу Фернандес, входящую в топ-15 Беатрис Хаддад Майя и 17 «сеяную» Магду Линетт. Продвижение Мирры предсказуемо остановила Арина Соболенко в 1/8 финала. Так что спустя год Мирра приехала в столицу Испании защищать 100 очков рейтинга. А учитывая, что после Australian Open-2024 она выиграла всего два матча из семи (получила травму запястья, из-за которой снялась с турнира в Майами), надежд на повторение прошлогоднего результата было немного. Однако Мирра доказала, что Мадрид — это ее место силы.

В первом круге она одержала волевую победу над Тэйлор Таусенд, уступив в первом сете и сделав мощный камбэк с 1:4 в решающей партии. Далее Мирра вновь уступила в стартовом сете Линде Носковой, но потом практически без проблем взяла две партии у дебютантки мадридского супертурнира (реванш у 19-летней чешки за январское поражение в Брисбене). В третьем круге Мирра буквально уничтожила действующую чемпионку Уимблдона и вице-чемпионку «Ролан Гаррос» Маркету Вондроушову. Разнос начался с первых геймов — Мирра повела 3:0, причем одна из подач чешки была взята под ноль. Дальше произошел классический эпизод из женского тенниса: Маркета совершила камбэк и сравняла счет — 4:4, но в решающий момент ей помешали невынужденные ошибки (в итоге Мирра вытащила 7:5). А вот во второй партии Вондроушова просто перестала сопротивляться.

Мирра выполнила задачу-минимум и вышла на матч с чемпионкой супертурнира в Дубае-2024 Жасмин Паолини в отличном настроении. Дело в том, что Андреевой в этот день исполнялось 17 лет, и она сделала себе лучший подарок. В первой партии россиянка ушла со счета 2:5 и при 3:5 отыграла сетбол на своей подаче. Во втором сете она не подала на матч, ведя 5:3, но закончила матч брейком.

Это была седьмая победа Мирры над соперницей из топ-15 (при пяти поражениях). В крупнейшем же четвертьфинале в карьере ей предстояло вновь сразиться с Соболенко. Арина, защищая титул в Мадриде, выиграла все свои матчи в трех сетах. Ей пришлось помучиться в матчах с Линетт, Робин Монтгомери (183-й ракеткой мира) и Даниэль Коллинс. Причем второй ракетке мира удалось прервать 15-матчевую победную серию Коллинс, которая приехала в Испанию после титулов в Майами и Чарлстоне.

Арина Соболенко. Фото Reuters

Шансы во второй партии

Соболенко считалась очевидным фаворитом в противостоянии с Андреевой. Белорусская теннисистка рискует впервые с января 2023-го потерять место в топ-2, если не защитит титул. Поэтому настрой у Арины в Мадриде сумасшедший. Это подтвердил первый сет. Мирра смогла лишь однажды взять свою подачу — во втором гейме (1:1). Далее Соболенко за 25 минут взяла пять геймов подряд. Да, у россиянки получилось несколько крутых розыгрышей, когда ей удавалось обвести чемпионку двух турниров «Большого шлема» у сетки, но рассчитывать на большее было сложно.

Во второй партии Мирра расслабилась и заиграла в тот теннис, который приносил ей победы в матчах с Вондроушовой и Паолини. Мощные удары с задней линии стали достигать цели, а Соболенко наконец-то стала допускать невынужденные ошибки. В итоге на определенном отрезке зрители увидели довольно равную игру. Арина сделала брейк в пятом гейме (3:2), при этом все мячи ей приходилось выигрывать виннерсами.Андреева не собиралась сдаваться, задавала высокий темп, а отыграв два матчбола в девятом гейме, и вовсе подарила надежду на камбэк (5:4). Соболенко повела 30:0, но сначала Мирре удался классный удар по линии, а затем она красиво поймала соперницу на противотоке. Арина вздохнула, но после это провела два мощных розыгрыша и оформила себе путевку в полуфинал.

Достойный матч для Мирры, а в целом турнир сложился для нее на загляденье. В живом рейтинге Андреева поднялась на четыре позиции и сейчас занимает 39-е место. С такой игрой на грунте это не предел.