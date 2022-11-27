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Прогнозы на спорт

Сегодня, 21:15

Золотое поколение Уругвая закончит после ЧМ-2022. Роналду отправит домой Кавани и Суареса?

Прогнозы и ставки на матч чемпионата мира Португалия — Уругвай 28 ноября 2022 года
Отдел футбола «СЭ»
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Эдинсон Кавани и Луис Суарес.
Фото Global Look Press
Тренировка сборной Уругвая.
Фото Global Look Press
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Криштиану не впервой рушить чужие мечты.

Сборная Уругвая привезла в Катар несколько игроков, для которых этот чемпионат мира станет последним в карьере. Среди них — легендарные Луис Суарес и Эдинсон Кавани. Нападающим «чарруа» уже по 35 лет — 4.5 года до мундиаля в США, Мексике и Канаде они не дотянут. Получается, брать свое нужно здесь и сейчас.

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Когда состоится и где смотреть матч Португалия — Уругвай

Игра второго тура группового этапа состоится в городе Лусаил на Национальном стадионе, начало — в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет увидеть на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер», эфир стартует в 21.45 мск. Главный арбитр встречи — Алиреза Фагани из Ирана.

Чемпионат мира. Группа H
28 нояб, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Португалия
Уругвай

Португалия — Уругвай: прогноз и ставка на матч ЧМ 28 ноября 2022 года

Сборные Португалии и Уругвая схлестнутся на втором мировом первенстве подряд. В этот раз на групповом этапе, где у каждой команды есть право на ошибку. В 2018-м у Криштиану и компании шанса уступить и остаться в игре не было — тогда соперники выясняли отношения в 1/8 финала. Восхитительный дубль Кавани позволил «чарруа» пройти дальше (2:1).

Четыре года спустя у португальцев есть отличная возможность поквитаться за вылет. У них успешно произошла смена поколений — рулит по-прежнему Роналду, но результат зачастую делают молодые Феликс и Луау. При поддержке других игроков до 30 лет эти двое будут тащить команду после неизбежного прощания с Криштиану.

Уругваю проблему ухода лидеров еще предстоит решить. В Катаре за нее выступают 35-летние Суарес, Кавани и Касерес, 36-летние Годин и Муслера — сложно представить, что они представят команду через 4.5 года на мундиале в США, Мексике и Канаде. А значит, для них это последний шанс взять большой трофей со сборной.

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Хотя вся пятерка «пенсионеров» уругвайской сборной все же может похвастать одной серьезной победой — в 2011 году «чарруа» выиграли Кубок Америки. В финале того турнира они одолели Парагвай (3:0), а в игре за бронзу перуанцы расправились с Венесуэлой (4:1). Топ-4 турнира без Аргентины и Бразилии (проиграли в плей-офф по пенальти) намекает, что уругвайцы вытянули единственный для себя счастливый билет в XXI веке.

И все-таки у побед в Кубке Америки и на чемпионате мира совсем разный вкус, а его Суарес, Кавани и остальные не пробовали.

Чтобы шансы на плей-офф не стали призрачными, уругвайцам необходимо набрать хотя бы одно очко в игре с Португалией. Но аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ упорно считают фаворитом встречи европейскую сборную. На победу Криштиану Роналду и компании можно поставить с коэффициентом 2.00, вероятность исхода — 50%. Ничья доступна за 3.40 (29%), успех Уругвая — за 4.30 (21%).

Тренировка сборной Уругвая. Фото Global Look Press
Тренировка сборной Уругвая.
Фото Global Look Press

Победить Уругваю будет непросто. У Португалии в атаке ярчайший набор звезд — похожим могут похвастать разве что Бразилия, Франция, Испания и Англия. Да, «чарруа» в десяти матчах в этом году пропустили всего два мяча, но с таким уровнем конфронтации они еще не сталкивались. А против Южной Кореи в обороне они действовали далеко не образцово — в нескольких моментах соперника подвела реализация.

Вероятно, Уругвай пропустит, но и сам забить должен. Португалия дважды пропустила от Ганы, у которой и близко нет таких классных исполнителей, как Суарес, Кавани, Дарвин и Вальверде. Эти четверо обязательно огорчат фаворита.

Прогноз от «СЭ»: «Уругвай забьет и не победит» за 2.35.

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Испания 0
Германия 0
1-й тайм

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит 4
Спартак 2
Матч завершен (ПЕН)

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
Луис Суарес
Эдинсон Кавани
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Сборная Португалии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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