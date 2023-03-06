7 марта «Челси» и дортмундская «Боруссия» встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», матч в Германии закончился победой черно-желтых (1:0). Главный арбитр Данни Маккели даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают хозяев серьезными фаворитами матча: поставить на победу лондонцев в основное время можно с коэффициентом 1.92, вероятность — примерно 52%. Успех гостей предложен с котировкой 4.08 (23%), ничья идет за чуть меньшие 3.73 (25%).

Ждете вторую подряд победу «Боруссии»? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей при благоприятном исходе принесет 4080 рублей.

Также вы можете поставить на команду, которая, по вашему мнению, пройдет в следующий раунд. Этот рынок на «Челси» идет за 2.28, на «Боруссию» — за 1.61.

Три наиболее вероятных, по оценкам аналитиков, результата матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.70;

• победа лондонцев 1:0 — за 7.75;

• успех хозяев 2:1 — за 8.75.

Аналитики сомневаются, что игра получится результативной. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.98.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Боруссия» 7 марта 2023 года

Команда Эдина Терзича имеет небольшое преимущество после домашней победы (1:0). «Боруссия» отлично выступает в 2023 году: выиграла во всех 10 официальных матчах во всех турнирах. Также черно-желтые демонстрируют высокую результативность: в этих 10 играх забили 25 мячей, в среднем — 2.5 гола за матч. А в четырех из 10 последних встреч «шмели» не пропустили.

«Челси» же находится в кризисе. Коллектив Грэма Поттера выиграл лишь дважды в последних 12 матчах во всех турнирах. Вдобавок у синих серьезные проблемы с атакой: в семи из этих 12 игр они не отличились ни разу, всего же забили пять голов и ни разу не оформили больше одного мяча за игру.

Рекомендуемая ставка: проход «Боруссии» за 1.61.