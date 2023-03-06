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«Челси» — «Боруссия»: прогноз на матч Лиги чемпионов 7 марта 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Боруссия» 7 марта 2023 года
Артемий Кутейников
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Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Челси».
Фото Global Look Press

7 марта «Челси» и дортмундская «Боруссия» встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», матч в Германии закончился победой черно-желтых (1:0). Главный арбитр Данни Маккели даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».

Лига чемпионов. 1/8 финала
07 мар, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Боруссия Д

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают хозяев серьезными фаворитами матча: поставить на победу лондонцев в основное время можно с коэффициентом 1.92, вероятность — примерно 52%. Успех гостей предложен с котировкой 4.08 (23%), ничья идет за чуть меньшие 3.73 (25%).

Ждете вторую подряд победу «Боруссии»? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей при благоприятном исходе принесет 4080 рублей.

Также вы можете поставить на команду, которая, по вашему мнению, пройдет в следующий раунд. Этот рынок на «Челси» идет за 2.28, на «Боруссию» — за 1.61.

Три наиболее вероятных, по оценкам аналитиков, результата матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.70;

• победа лондонцев 1:0 — за 7.75;

• успех хозяев 2:1 — за 8.75.

Аналитики сомневаются, что игра получится результативной. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.98.

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Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Боруссия» 7 марта 2023 года

Команда Эдина Терзича имеет небольшое преимущество после домашней победы (1:0). «Боруссия» отлично выступает в 2023 году: выиграла во всех 10 официальных матчах во всех турнирах. Также черно-желтые демонстрируют высокую результативность: в этих 10 играх забили 25 мячей, в среднем — 2.5 гола за матч. А в четырех из 10 последних встреч «шмели» не пропустили.

«Челси» же находится в кризисе. Коллектив Грэма Поттера выиграл лишь дважды в последних 12 матчах во всех турнирах. Вдобавок у синих серьезные проблемы с атакой: в семи из этих 12 игр они не отличились ни разу, всего же забили пять голов и ни разу не оформили больше одного мяча за игру.

Рекомендуемая ставка: проход «Боруссии» за 1.61.

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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Сочи – Оренбург
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Торпедо – Урал
 - : -
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Спартак – Факел
 - : -
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Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
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Зенит – Химки
 - : -
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ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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