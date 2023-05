Выигрыш в 2,3 млн рублей и суровая неудача в финале. Как клиенты PARI ставили на последний мейджор в истории CS:GO

Букмекерская компания PARI подвела итоги последнего мейджора в истории CS:GO — BLAST.tv Paris Major 2023, победителем которого стал французский коллектив Team Vitality. Глава киберспортивного направления PARI Иван Бураченко поделился информацией о самых прибыльных и убыточных для компании и клиентов командах и матчах турнира.

Это был очень яркий и увлекательный турнир, который запомнится блестящей победой Team Vitality. Французский ростер уверенно шел к триумфу: ZywOo и компания не отдали никому из соперников ни одной карты. Кроме того, мы стали свидетелями двух сенсаций: до финала дошли GamerLegion, а до полуфинала — Apeks: и те и другие перед началом турнира считались аутсайдерами. При этом до стадии плей-офф добрался лишь один из трех изначальных главных претендентов на титул — датский ростер Heroic. G2 Esports и Natus Vincere с треском провалились.

Самым крупным событием BLAST.tv Paris Major по обороту оказался полуфинальный матч между Heroic и GamerLegion, в котором явный фаворит проиграл сопернику, взяв при этом первую карту. На эту игру пришлось 6% от всего объема ставок на турнир. В топ-5 по обороту также вошли Heroic — FaZe Clan (5,9%), Natus Vincere — FaZe Clan (5,8%), GamerLegion — Team Vitality (финал турнира, 5,3%) и Fnatic — G2 Esports (5,1%). Самый низкий объем ставок пришелся на матчи стадии «Легенд»: Into the Breach — Apeks, Apeks — Bad News Eagles и Bad News Eagles — ENCE.

Любопытно, что самым прибыльным матчем мейджора для PARI оказалась финальная битва. Клиенты ожидали от GamerLegion очередной сенсации или хотя бы того, что они возьмут одну из карт. Вопреки их ожиданиям, Vitality довели домашний турнир до победы. На этот матч пришлось чуть более 12% от всей прибыли, которую получила компания по ставкам на BLAST.tv Paris Major. В пятерку самых удачных игр для букмекеров также вошли Apeks — Team Vitality, Monte — Natus Vincere, Team Liquid — Into the Breach и Into the Breach — FaZe Clan. В свою очередь клиенты больше всего заработали на матчах Apeks — GamerLegion, Fnatic — GamerLegion и Team Vitality — Monte.

Среди самых крупных выигрышей клиентов на матчах плей-офф выделяется выплата одному из счастливчиков в размере 5 370 000 рублей. Игрок поставил 3 000 000 рублей, собрав экспресс и включив в него ставки на победу Heroic над Team Liquid и успех Vitality в игре с Monte, с общим коэффициентом 1.79. Также стоит выделить экспресс, в который были включены победы Team Vitality над Monte, Heroic над Team Liquid и FaZe Clan над 9INE. Беттор поставил 1 600 000 рублей по общему коэффициенту 2.44 и заработал 2 304 000 рублей чистыми.

Самым крупным проигрышем клиентов оказалась ставка в 1 629 000 рублей на то, что GamerLegion возьмет первую карту в финальном поединке с Vitality, по коэффициенту 2.30. Также есть несколько ставок на сумму 1 600 000 рублей на разные события турнира, которые оказались проигрышными для бетторов. В частности, игроку не повезло, когда он поставил эти деньги на победу NAVI во второй карте в матче с Monte по коэффициенту 1.38.