«Гамбург» уже праздновал повышение, но оказался в стыках. Теперь «динозавры» устроят шоу со «Штутгартом» за место в бундеслиге
1 июня состоится первый стыковой матч за право играть в бундеслиге. За место в элите поборются «Штутгарт» и «Гамбург», который не выступал в высшем дивизионе с сезона-2017/18. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.40 встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3».
Коэффициенты букмекеров на стыковой матч «Штутгарт» — «Гамбург» 1 июня 2023 года
По мнению букмекеров, хозяева — серьезные фавориты встречи: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.68, что составляет примерно 58% вероятности. Неудивительно, что эксперты так высоко оценили шансы «швабов», — в прошедшем сезоне они выступали в первой бундеслиге. Успех гостей доступен с котировкой 4.73 (20%), даже ничья идет за меньшие 4.32 (22%).
Последние две официальные встречи команд остались за «Штутгартом», который в 2020-м обыграл «динозавров» во второй бундеслиге (3:2) и Кубке Германии (2:1). При этом за всю историю противостояния минимальное преимущество на стороне «Гамбурга» — 46 побед против 45. Поставить на непоражение гостей в предстоящем поединке можно за 2.26.
Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча намекают на серьезное превосходство хозяев:
• победа 2:1 идет за 7.50;
• ничья 1:1 — за 7.75;
• успех хозяев 2:0 — за 8.25.
Аналитики ждут результативный матч: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.41. Соперники заколачивали минимум три мяча в семи очных встречах из последних десяти.
Рынок на результативные удары от обеих команд предложен за 1.64, вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.24. Команды обменивались голами в восьми из прошедших 10 игр друг с другом во всех турнирах.
«Штутгарт» — «Севилья»: прогноз и анализ стыкового матча 1 июня 2023 года
«Динозавры» попали в забавную историю. По итогам последнего тура, в котором они обыграли «Зандхаузен» (1:0), болельщики команды выбежали на поле праздновать выход в бундеслигу, а диктор на стадионе поздравлял игроков. Но в параллельном матче «Хайденхайм» устроил безумный камбэк против «Регенсбурга»: за 11 компенсированных минут вонзил два мяча, победил 3:2 и спихнул «Гамбург» из топ-2 чемпионата.
В итоге команда Тима Вальтера отправилась в стыки, где встретится со «Штутгартом». При этом «динозавры» провели отличный сезон во второй лиге: забили больше всех (70 мячей за 34 тура), вошли в топ-6 по надежности (45 пропущенных) и набрали больше очков, чем прошлогодний чемпион «Шальке» (66 баллов против 65), но все равно не поднялись в элиту напрямую.
«Штутгарт» же с трудом зацепился даже за стыковые матчи — занявший 17-е место «Шальке» отстал всего на два очка. Правда, и «швабы» могли оказаться выше — спасительная 15-я строчка оказалась на расстоянии одного балла.
Обидно травмировался основной центральный защитник «Штутгарта» Дан-Аксель Загаду. Француз получил повреждение перед последним туром бундеслиги и не сыграет против «Гамбурга». У «динозавров» намного больше недоступных футболистов: Марио Вушкович, Ноа Каттербах, Омар Мегед и Андраш Немет.
Прогноз и ставка на стыковой матч «Штутгарт» — «Гамбург»
Команды вполне могут выдать яркий матч: минимум три гола на двоих они забили в семи из последних 10 очных встреч. «Гамбург» вообще оказался самой результативной командой второй бундеслиги, забивая в среднем 2.06 мяча за игру. «Штутгарт» отличался не так часто, зато немало пропускал, а матчи команды нередко получались открытыми — в среднем за прошедший сезон бундеслиги в них залетало ровно по три мяча.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.60.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9