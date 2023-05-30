«Гамбург» уже праздновал повышение, но оказался в стыках. Теперь «динозавры» устроят шоу со «Штутгартом» за место в бундеслиге

Соперники знают, что такое результативный футбол.

1 июня состоится первый стыковой матч за право играть в бундеслиге. За место в элите поборются «Штутгарт» и «Гамбург», который не выступал в высшем дивизионе с сезона-2017/18. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.40 встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3».

Коэффициенты букмекеров на стыковой матч «Штутгарт» — «Гамбург» 1 июня 2023 года

По мнению букмекеров, хозяева — серьезные фавориты встречи: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.68, что составляет примерно 58% вероятности. Неудивительно, что эксперты так высоко оценили шансы «швабов», — в прошедшем сезоне они выступали в первой бундеслиге. Успех гостей доступен с котировкой 4.73 (20%), даже ничья идет за меньшие 4.32 (22%).

Последние две официальные встречи команд остались за «Штутгартом», который в 2020-м обыграл «динозавров» во второй бундеслиге (3:2) и Кубке Германии (2:1). При этом за всю историю противостояния минимальное преимущество на стороне «Гамбурга» — 46 побед против 45. Поставить на непоражение гостей в предстоящем поединке можно за 2.26.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча намекают на серьезное превосходство хозяев:

• победа 2:1 идет за 7.50;

• ничья 1:1 — за 7.75;

• успех хозяев 2:0 — за 8.25.

Аналитики ждут результативный матч: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.41. Соперники заколачивали минимум три мяча в семи очных встречах из последних десяти.

Рынок на результативные удары от обеих команд предложен за 1.64, вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.24. Команды обменивались голами в восьми из прошедших 10 игр друг с другом во всех турнирах.

«Штутгарт» — «Севилья»: прогноз и анализ стыкового матча 1 июня 2023 года

«Динозавры» попали в забавную историю. По итогам последнего тура, в котором они обыграли «Зандхаузен» (1:0), болельщики команды выбежали на поле праздновать выход в бундеслигу, а диктор на стадионе поздравлял игроков. Но в параллельном матче «Хайденхайм» устроил безумный камбэк против «Регенсбурга»: за 11 компенсированных минут вонзил два мяча, победил 3:2 и спихнул «Гамбург» из топ-2 чемпионата.

В итоге команда Тима Вальтера отправилась в стыки, где встретится со «Штутгартом». При этом «динозавры» провели отличный сезон во второй лиге: забили больше всех (70 мячей за 34 тура), вошли в топ-6 по надежности (45 пропущенных) и набрали больше очков, чем прошлогодний чемпион «Шальке» (66 баллов против 65), но все равно не поднялись в элиту напрямую.

«Штутгарт» же с трудом зацепился даже за стыковые матчи — занявший 17-е место «Шальке» отстал всего на два очка. Правда, и «швабы» могли оказаться выше — спасительная 15-я строчка оказалась на расстоянии одного балла.

Обидно травмировался основной центральный защитник «Штутгарта» Дан-Аксель Загаду. Француз получил повреждение перед последним туром бундеслиги и не сыграет против «Гамбурга». У «динозавров» намного больше недоступных футболистов: Марио Вушкович, Ноа Каттербах, Омар Мегед и Андраш Немет.

Прогноз и ставка на стыковой матч «Штутгарт» — «Гамбург»

Команды вполне могут выдать яркий матч: минимум три гола на двоих они забили в семи из последних 10 очных встреч. «Гамбург» вообще оказался самой результативной командой второй бундеслиги, забивая в среднем 2.06 мяча за игру. «Штутгарт» отличался не так часто, зато немало пропускал, а матчи команды нередко получались открытыми — в среднем за прошедший сезон бундеслиги в них залетало ровно по три мяча.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.60.