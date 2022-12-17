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Прогнозы на спорт

Сегодня, 21:10

Месси больше остальных заслужил титул чемпиона мира. Он проводит феноменальный турнир

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Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Сборная Аргентины.
Фото Global Look Press
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В одиночку победил шестерых соперников.

Мир замер в ожидании финала чемпионата мира, по итогам которого Лео Месси окончательно может утвердиться в статусе лучшего игрока в истории футбола. Для этого ему нужно сделать, кажется, совсем немного — обыграть Францию с Килианом Мбаппе.

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Когда состоится и где смотреть матч Аргентина — Франция

Финал чемпионата мира начнется в 18.00 по московскому времени на стадионе «Лусаил», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 17.45 мск. Главным арбитром назначен поляк Шимон Марчиняк.

Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Франция

Аргентина — Франция: прогноз и ставка на матч ЧМ 18 декабря 2022 года

Лионель Месси заслужил титул чемпиона мира. Не вся сборная Аргентины, а именно капитан и по совместительству супергерой, который протащил ее от начала и до самого конца на своих плечах. Параллельно он носил на себе защитников, стряхивал их и забивал. А иногда отдавал голевые передачи. Всего у Лео накопилось восемь результативных действий (5+3).

Безусловно, без него Аргентина не добралась бы до финала. Просто без Месси в этой команде нет ярких личностей, которые смогли бы взять на себя лидерские функции. Лаутаро? После полутора неудачных матчей он сел на скамейку под Альваресом. Сам Хулиан? Этот парень еще молод и не до конца раскрылся широкой аудитории. Дибала? Точно не на этом турнире.

Килиан Мбаппе. Исполнит со штрафного или сыграет лучше Месси? Как проявит себя Мбаппе в финале ЧМ

Никто из них не смог бы взять мяч и сотворить магию, как это делает Лео. Да таких не было на турнире во всех других командах. А у Аргентины был и есть. И это дает ей огромное преимущество.

В финале Месси противопоставляют Мбаппе, но это неверно. У французского нападающего шикарная взрывная скорость и отличный удар, но его главное отличие от Лео — ему нужны партнеры. Чтобы ворваться в свободную зону, сыграть в стенку. Месси же нужны только бутсы. Он может взять мяч и не просто бежать по прямой, а словно ниндзя ускользает от противников, извивается и идет дальше.

В Катаре Лео оказался значительно более масштабной фигурой, чем на ЧМ-2014. Тогда он забил четыре гола, все — на групповом этапе. Сейчас же он размазал результативные действия на все матчи (за исключением игры с Польшей), отчего перформанс выглядит еще более впечатляющим.

Сборная Аргентины. Фото Global Look Press
Сборная Аргентины.
Фото Global Look Press

При этом аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы сборных Аргентины и Франции в финале равными. На их победу в основное время можно поставить за 2.85, что приблизительно 35% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.10 (30%).

Помимо гения Лео на исход наверняка повлияют потери сборной Франции. Перед финалом «Трехцветные» до конца не могут рассчитывать на Тчуамени и Эрнандеса — у обоих повреждения. Не факт, что они примут участие в матче. Плюс в игре с Марокко из-за болезни не участвовал Рабьо — его состояние тоже под вопросом.

У Аргентины же все в строю и будут бороться не только за себя и страну, но и за Месси, которого на родине до сих пор ставят только на второе место — после Диего Армандо Марадоны.

Прогноз от «СЭ»: Аргентина — чемпион мира за 1.95.

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон
Торонто

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
11
16
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