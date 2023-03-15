Даниил Медведев — Алехандро Давидович-Фокина: повреждение негативно скажется на игре российского чемпиона
16 марта лидер российского тенниса Даниил Медведев в 1/4 финала «мастерса» в Индиан-Уэллсе сыграет с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокина. Встреча начнется приблизительно в 1:00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Медведев выиграл оба матча против этого соперника.
Букмекерская компания Olimpbet считает российского игрока абсолютным фаворитом встречи. На победу Медведева можно поставить с коэффициентом 1.23, вероятность такого исхода — примерно 81%. Успех испанца доступен за 4.43 (19%).
Ставка в 1000 рублей на сенсационный триумф Давидовича-Фокина в случае положительного результата принесет выплату в 4430 рублей.
Теннисисты встречались чуть больше месяца назад в Роттердаме, и тогда Медведев победил в трех сетах. На то, что испанец снова заберет хотя бы одну партию, котировка — 2.17.
В целом же эксперты полагают, что Даниил справится быстро — счет 2:0 предложено взять за 1.64.
В двух последних матчах Медведева было разыграно больше 20 геймов. ТБ 21.5 идет за 2.06, ТМ 21.5 — за 1.79.
Сколько геймов выиграет сам Даниил? На ИТБ1 (12.5) котировка — 1.92, на ИТМ1 (12.5) — 1.82.
Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Алехандро Давидович-Фокина
Сразу несколько факторов говорят о том, что просто в этом матче Медведеву не будет. Во-первых, обе предыдущих встречи с Давидовичем получились для Даниила трехсетовыми — в последнем в Роттердаме россиянину вовсе пришлось отыгрывать отставание в партию. Во-вторых, корты Индиан-Уэллса не подходят российскому теннисисту — он ругает их с первого матча и только отрезками показывает сильную игру. То, что покрытие медленное, сыграет как раз на руку испанцу, который любит грунт.
Третья причина — возможная травма Медведева. В игре третьего круга против Александра Зверева Даниил оступился и едва не повредил лодыжку. На заморозке и тейпировании ему удалось продолжить и даже победить, но очевидно, что в следующем матче он будет испытывать некоторый дискомфорт. Вероятно, он скажется как на подаче, так и в движении.
Рекомендуемая ставка: Давидович выиграет больше 8.5 гейма за 1.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|- : -
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3