Роналду бесится из-за замен и раздражает фанатов. Суматоха в Португалии пойдет на пользу Швейцарии?

Прогнозы и ставки на матч чемпионата мира Португалия — Швейцария 6 декабря 2022 года

Капитан негативно влияет на команду.

Сборной Португалии в 1/8 чемпионата мира предстоит сыграть со Швейцарией. Команды встретятся в третий раз в этом году, но впервые на фоне напряженности в стане чемпионов Европы-2016. Тучи снова притягивает Криштиану Роналду, который недоволен отношением к себе.

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Когда состоится и где смотреть матч Португалия — Швейцария

Игра 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре состоится 6 декабря на Национальном стадионе в городе Лусаиле, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире, который начнется в 21.45 мск, встречу покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер».

Португалия — Швейцария: прогноз и ставка на матч ЧМ 6 декабря 2022 года

Еще совсем недавно футбольная общественность обсуждала скандальное интервью Криштиану Роналду Пирсу Моргану и обсасывала каждое произнесенное им слово. Реакция получилась разнообразной, но в основном негативной: многие решили, что футболисту непозволительно ставить себя выше клуба — даже такому звездному, как Криш.

Потом Роналду разорвал отношения с «МЮ» и стал единственным игроком ЧМ без контракта. Полетели инсайды, где же португалец продолжит карьеру: назывались «Ньюкасл» и «Челси», «Бавария» и саудовский «Аль-Наср». Параллельно Криштиану заработал пенальти в первом туре с Ганой и забил на пятом мундиале в карьере — новый рекорд в кармане.

Казалось, жизнь налаживалась. Однако против Уругвая Роналду выдал новый неприятный перформанс — остался недоволен тем, что ФИФА засчитала гол не ему, а Бруну Фернандешу. Хотя капитан утверждал, что важнее непосредственно победа, но мимика говорила об обратном — Кришу было критически важно, чтобы его фамилия высветилась на табло.

А под конец группового этапа огонь вспыхнул еще ярче. Португальская газета A Bola провела опрос среди читателей и выяснила, что 70.5% из них против Криштиану в стартовом составе сборной. Гол на старте турнира так и остался для него единственным, а в остальном он ничем не отметился и получил низкие оценки от специалистов. Например, статистический сайт Whoscored дал Роналду 6.37 балла — 17-й показатель в команде.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

Оценки могли быть выше, как и показатели форварда, если бы Фернанду Сантуш не менял его по ходу второго тайма каждого матча. По крайней мере так считает сам Криштиану. По данным Correio da Manha, Роналду остался недоволен решениями тренера и сообщил ему об этом сразу после ухода с поля в матче с Южной Кореей — протест капитана попал в кадр.

Финально отличился уже не сам Роналду, а его родственники. Сестры, как всегда, остро восприняли нападки на форварда, а к ним подключился племянник Диниш. «Криштиану — лучший игрок в истории. Мы должны обожать его за то, что он сделал для сборной Португалии», — заявил он.

Все эти отрицательные эмоции выплескиваются как раз на фоне важнейшего матча 1/8 против Швейцарии. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ, несмотря ни на что, считают Португалию фаворитом встречи. На победу Криштиану и Ко в основное время можно поставить с коэффициентом 1.95, что примерно 51% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.40 (29%), успех швейцарцев — за 4.50 (20%).

Сборная Швейцарии. Фото Global Look Press

Команды встречались в этом году в Лиге наций и обменялись победами: в первом круге португальцы разгромили соперника 4:0, а во втором уступили 0:1. За две игры швейцарцы нанесли в створ ворот соперника всего три удара. Однако в Катаре команды выглядят совсем иначе: «Красные крестоносцы» здорово проявляют себя в атаке (забили четыре мяча) и создали моментов почти на пять xG. Португальцы мощны впереди, но допускают слишком много брака у своих ворот: четыре мяча им забили Гана и Корея, убойные шансы были у Уругвая.

Скандал с Криштиану и его возможное отсутствие в составе вряд ли хоть как-то отразятся на результате — он в этой команде уже не играет такую важную роль, как Месси в Аргентине. Португальцы справятся и без него.

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