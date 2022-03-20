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Александр Овечкин продолжает зажигать в НХЛ: совсем недавно он побил рекорд Яромира Ягра по голам в лиге, а 19 марта обошел по очкам Люка Робитайла и стал лучшим левым крайним в истории лиги.

До звания лучшего снайпера в истории лиги россиянину осталось обойти двоих хоккеистов: Горди Хоу и Уэйна Гретцки. На это у Ови есть еще четыре года, но уже сейчас эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ делают прогнозы: случится ли это? Когда? «Спорт-Экспресс» знакомит вас с мнениями аналитиков и предлагает сделать свою ставку.

В каком году Овечкин побьет рекорд Гретцки?

В начале сезона эксперты были уверены, что к его концу Александр сможет побить рекорд главного чеха в НХЛ Яромира Ягра. Российскому хоккеисту удалось сделать это довольно быстро, и теперь перед ним новые задачи.

Сейчас на счету Александра Овечкина 769 голов. До результата Горди Хоу осталось 32 гола, до Гретцки — 125. Если Ови совершит что-то невероятное и в следующем сезоне и побьет рекорд Уэйна, то сыграет невероятный коэффициент 999.

Куда более реалистичным временным отрезком для триумфа Овечкина выглядит сезон-2024/25. На то, что рекорд Гретцки падет именно в этом сезоне, эксперты предлагают поставить за 1.55. Так, например, в этом сезоне он забил уже 39 шайб, а регулярка еще не закончена. Если предположить, что Александр продолжит штамповать дежурные 40-50 голов за сезон, то ставка зайдет именно на этом временном отрезке.

Также можно поставить на сезон-2025/26. Если вы поставите на этот год, то сыграет ставка со значением 2.50. Хороший вариант, чтобы немного рискнуть, ведь никто не гарантирует, что Овечкин будет стабилен и точен через два года. Да и от травм в его возрасте никто не застрахован. Напомним, что в этом году ему исполнится 37 лет.

Если же вы верите, что Ови побьет рекорд Гретцки в сезоне-2026/27, то у вас есть возможность поставить и на это. В случае успеха сумма вашей ставки увеличится сразу в 10 раз.

Спецставки на рекорд Овечкина

Также букмекер предлагает поставить на то, в ворота какой команды Овечкин забьет рекордный гол. Самые вероятные варианты — соперники по Столичному дивизиону, с которыми «Вашингтон» играет чаще всего. На рекордный гол в ворота клуба из Метрополитана дают коэффициент 15.0.

Однако чаще всего за карьеру Овечкин забивал «Виннипегу» (50 голов за 69 матчей) и «Тампе» (49 шайб за 74 игры), которые играют в других дивизионах. Рекордный гол в ворота «Джетс» оценен коэффициентом 40.0, а в ворота «Молний» — 25.0.

Также можно сделать совсем фантастическую ставку на то, что Овечкин побьет рекорд, играя не за «Вашингтон». Сейчас у россиянина действующий пятилетний контракт со столичной командой, и сложно представить, что он куда-то перейдет. Если это все же произойдет и Александр превзойдет Гретцки в форме другого клуба, то сыграет коэффициент 8.00.

Какую ставку на рекорд сделаете вы?