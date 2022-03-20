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Сегодня, 10:15

Овечкин продолжает погоню за Гретцки. Следующая цель — Хоу

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ сделали прогнозы на рекорд Овечкина
Егор Сергеев
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Ждать осталось совсем чуть-чуть.

Александр Овечкин продолжает зажигать в НХЛ: совсем недавно он побил рекорд Яромира Ягра по голам в лиге, а 19 марта обошел по очкам Люка Робитайла и стал лучшим левым крайним в истории лиги.

До звания лучшего снайпера в истории лиги россиянину осталось обойти двоих хоккеистов: Горди Хоу и Уэйна Гретцки. На это у Ови есть еще четыре года, но уже сейчас эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ делают прогнозы: случится ли это? Когда? «Спорт-Экспресс» знакомит вас с мнениями аналитиков и предлагает сделать свою ставку.

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В каком году Овечкин побьет рекорд Гретцки?

В начале сезона эксперты были уверены, что к его концу Александр сможет побить рекорд главного чеха в НХЛ Яромира Ягра. Российскому хоккеисту удалось сделать это довольно быстро, и теперь перед ним новые задачи.

Сейчас на счету Александра Овечкина 769 голов. До результата Горди Хоу осталось 32 гола, до Гретцки — 125. Если Ови совершит что-то невероятное и в следующем сезоне и побьет рекорд Уэйна, то сыграет невероятный коэффициент 999.

Куда более реалистичным временным отрезком для триумфа Овечкина выглядит сезон-2024/25. На то, что рекорд Гретцки падет именно в этом сезоне, эксперты предлагают поставить за 1.55. Так, например, в этом сезоне он забил уже 39 шайб, а регулярка еще не закончена. Если предположить, что Александр продолжит штамповать дежурные 40-50 голов за сезон, то ставка зайдет именно на этом временном отрезке.

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Также можно поставить на сезон-2025/26. Если вы поставите на этот год, то сыграет ставка со значением 2.50. Хороший вариант, чтобы немного рискнуть, ведь никто не гарантирует, что Овечкин будет стабилен и точен через два года. Да и от травм в его возрасте никто не застрахован. Напомним, что в этом году ему исполнится 37 лет.

Если же вы верите, что Ови побьет рекорд Гретцки в сезоне-2026/27, то у вас есть возможность поставить и на это. В случае успеха сумма вашей ставки увеличится сразу в 10 раз.

Спецставки на рекорд Овечкина

Также букмекер предлагает поставить на то, в ворота какой команды Овечкин забьет рекордный гол. Самые вероятные варианты — соперники по Столичному дивизиону, с которыми «Вашингтон» играет чаще всего. На рекордный гол в ворота клуба из Метрополитана дают коэффициент 15.0.

Однако чаще всего за карьеру Овечкин забивал «Виннипегу» (50 голов за 69 матчей) и «Тампе» (49 шайб за 74 игры), которые играют в других дивизионах. Рекордный гол в ворота «Джетс» оценен коэффициентом 40.0, а в ворота «Молний» — 25.0.

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Также можно сделать совсем фантастическую ставку на то, что Овечкин побьет рекорд, играя не за «Вашингтон». Сейчас у россиянина действующий пятилетний контракт со столичной командой, и сложно представить, что он куда-то перейдет. Если это все же произойдет и Александр превзойдет Гретцки в форме другого клуба, то сыграет коэффициент 8.00.

Какую ставку на рекорд сделаете вы?

Александр Овечкин
НХЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
16
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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30 тур
19.03 12:00
Урал – Химки
 0 : 1
19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 1 : 1
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 2 : 3
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 3 : 0
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 - : -
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 - : -
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
20.03 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
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Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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