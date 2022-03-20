Овечкин продолжает погоню за Гретцки. Следующая цель — Хоу
Александр Овечкин продолжает зажигать в НХЛ: совсем недавно он побил рекорд Яромира Ягра по голам в лиге, а 19 марта обошел по очкам Люка Робитайла и стал лучшим левым крайним в истории лиги.
До звания лучшего снайпера в истории лиги россиянину осталось обойти двоих хоккеистов: Горди Хоу и Уэйна Гретцки. На это у Ови есть еще четыре года, но уже сейчас эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ делают прогнозы: случится ли это? Когда? «Спорт-Экспресс» знакомит вас с мнениями аналитиков и предлагает сделать свою ставку.
В каком году Овечкин побьет рекорд Гретцки?
В начале сезона эксперты были уверены, что к его концу Александр сможет побить рекорд главного чеха в НХЛ Яромира Ягра. Российскому хоккеисту удалось сделать это довольно быстро, и теперь перед ним новые задачи.
Сейчас на счету Александра Овечкина 769 голов. До результата Горди Хоу осталось 32 гола, до Гретцки — 125. Если Ови совершит что-то невероятное и в следующем сезоне и побьет рекорд Уэйна, то сыграет невероятный коэффициент 999.
Куда более реалистичным временным отрезком для триумфа Овечкина выглядит сезон-2024/25. На то, что рекорд Гретцки падет именно в этом сезоне, эксперты предлагают поставить за 1.55. Так, например, в этом сезоне он забил уже 39 шайб, а регулярка еще не закончена. Если предположить, что Александр продолжит штамповать дежурные 40-50 голов за сезон, то ставка зайдет именно на этом временном отрезке.
Также можно поставить на сезон-2025/26. Если вы поставите на этот год, то сыграет ставка со значением 2.50. Хороший вариант, чтобы немного рискнуть, ведь никто не гарантирует, что Овечкин будет стабилен и точен через два года. Да и от травм в его возрасте никто не застрахован. Напомним, что в этом году ему исполнится 37 лет.
Если же вы верите, что Ови побьет рекорд Гретцки в сезоне-2026/27, то у вас есть возможность поставить и на это. В случае успеха сумма вашей ставки увеличится сразу в 10 раз.
Спецставки на рекорд Овечкина
Также букмекер предлагает поставить на то, в ворота какой команды Овечкин забьет рекордный гол. Самые вероятные варианты — соперники по Столичному дивизиону, с которыми «Вашингтон» играет чаще всего. На рекордный гол в ворота клуба из Метрополитана дают коэффициент 15.0.
Однако чаще всего за карьеру Овечкин забивал «Виннипегу» (50 голов за 69 матчей) и «Тампе» (49 шайб за 74 игры), которые играют в других дивизионах. Рекордный гол в ворота «Джетс» оценен коэффициентом 40.0, а в ворота «Молний» — 25.0.
Также можно сделать совсем фантастическую ставку на то, что Овечкин побьет рекорд, играя не за «Вашингтон». Сейчас у россиянина действующий пятилетний контракт со столичной командой, и сложно представить, что он куда-то перейдет. Если это все же произойдет и Александр превзойдет Гретцки в форме другого клуба, то сыграет коэффициент 8.00.
Какую ставку на рекорд сделаете вы?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|
16
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|2 : 3
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|3 : 0
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|- : -
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7